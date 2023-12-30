主計總處29日公布111年綠色GDP，由於污染排放已漸減緩，加以地下水超抽情況也獲改善，去年環境質損及自然折耗降至410億元，占實質GDP比率0.19％，創歷年最低，綠色GDP成長率2.61％，也優於經濟成長率2.59％。
主計總處官員表示，生產活動雖然創造GDP，但生產過程卻可能帶來污染及自然資源折耗，主計總處參考聯合國公布的準則（SEEA）編算綠色GDP，以更貼切的衡量國民生活福利水準及經濟發展實況。本次編算結果，111年各類污染所造成的環境品質質損降至316億元，因經濟活動所造成的自然資源折耗也降至94億元，合計損失410億元。
自然資源並非取之不盡用之不竭，主計總處說，在追求經濟發展的同時不應過度使用自然資源，也不該損害環境品質，經收集各類環境質損、自然資源折耗的實物帳，再運用成本維護法、淨價格法估算，去年兩者損失合計410億，占實質GDP比率降至0.19％，創歷年來最低，102～110年這項比率落在0.21％～0.36％之間。
主計總處解釋，近年污染帶來的損失之所以降低，主因環保意識抬頭，加以政府訂定法規保護環境，結合經濟誘因及加嚴管理，以致空氣污染排放量朝逐年減緩趨勢，水污染也呈減緩。至於地下水超抽所造成的自然資源折耗，去年也有改善。
主計總處官員表示，111年實質GDP是21.72兆元，扣除環境質損及自然折耗410億，綠色GDP是21.68兆，綠色GDP成長率2.61％，高於經濟成長率2.59％，近年皆呈此一趨勢。
主計總處官員強調，綠色GDP的實物帳仍待充實，例如土壤資源、環境補貼與類似移轉帳等等皆尚未納入，此外，溫室氣體雖有統計，但國際間對於相關效應的質損估算仍處於評估階段，尚無具體評量方法，因此目前也還沒有納入質損的估算，這些都是綠色GDP未來要努力的方向。
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