都更條例第67條相關租稅優惠

都市更新條例提供都更屋主的房屋稅、土增稅和契稅相關減免，確定將延長落日五年至2029年1月31日，包括更新重建後房屋稅減半徵收期最多可延至12年，及協議合建移轉土地及建築物，土地增值稅及契稅得減徵40％。

行政院29日核定，延長都更條例第67條第1項第3款及第8款租稅減免，重建區段範圍內合法建築物所有權人取得更新後建築物，若於房屋稅減半徵收二年期間內未移轉，得延長房屋稅減半徵收期間至喪失所有權止、但以10年為限。

其次則是原所有權人與都更實施者間，因協議合建辦理產權移轉時，經直轄市、縣（市）主管機關視地區發展趨勢及財政狀況同意者，得減徵土地增值稅及契稅40％。

官員表示，都市更新條例1998年立法以來，歷經八次修正，最近一次大幅翻修是在2019年，三大修法重點即包括獎勵明確化、擴大賦稅減免範圍和簡明都更程序。

其中，對於租稅優惠的實施年限，明定自都更條例修正條文施行日（2019年1月30日）起算五年；但都更條例也授權在年限屆期前半年，行政院得視情況延長之，並以一次為限。

官員說明，都更條例修正前就有更新期間土地無法使用者免徵地價稅、仍可繼續使用者減半徵收，以及都市更新後地價稅及房屋稅減半徵收二年的規定，本次是就房屋稅減半徵收授權地方政府可再多延十年的部分，予以延長。

此外，依都更條例，依權利變換取得之土地及建築物，於更新後第一次移轉時，減徵土地增值稅及契稅40％；不願參加權利變換而領取現金補償者，減徵土地增值稅40％，相關條文也沒有到期日。

官員表示，本次是就原所有權人與都更實施者「協議合建」，辦理產權移轉時，授權地方政府可減徵土地增值稅及契稅40％的部分，再給予五年的施行期間。