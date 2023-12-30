環境部公布碳費收費辦法草案架構，經濟部29日表示，已收集產業意見，包括鋼鐵、水泥與石化產業景氣復甦狀況不明，業界擔心會成為負擔；鋼鐵跟石化產業的產業鏈連動性很高，擔心上游大戶被徵收後，會衝擊產業末端的中小型業者。

產業界回饋的意見並表示，希望能在優惠費率這部分，要多給照顧，提供產業一些誘因。

我國2024年開始進入排碳有價時代，考量到不同行業別的減量空間不同，環境部今年7月起，已與石化、人纖、造紙、絲綢印染、水泥、鋼鐵、半導體、電子業、食品業等公會，針對碳費自主減量計畫及指定減量目標進行研商座談，各公會所提建議，將做為環境部在設計「優惠費率」的「指定目標」規劃設計之參考；同時，2024年1月3日也將邀集民間團體及經濟部共同就碳費徵收相關機制進行交流討論。

經濟部表示，持續收集產業意見中，後續會代表產業界向環境部溝通。

官員透露，鋼鐵、水泥以及石化等傳統產業受到景氣影響，復甦情況不明，業界擔心在這時間點徵收碳費增加負擔，且鋼鐵與石化產業若收取碳費，很容易連動到整個下游供應鏈，應審慎處理。

環境部官員則認為，產業若在其他部會規定或補助中使用的溫室氣體減量措施，不應計算在自主減量計畫內，來申請核定「優惠費率」。

經濟部官員對此強調，會繼續溝通，行政一體，希望經濟部推行的補助改善措施，可讓遵行的業者同樣適用於環境部核定的優惠費率範圍內，且碳費的用途應比照耗水費，鼓勵業者進行溫室氣體減量措施。