國內排碳大戶將從2024年開始起徵碳費，環境部29日公布「碳費收費辦法」條文草案架構，明定碳費徵收對象、申繳時間、計算及排放量扣減方式、查核及追補繳機制。其中最受外界關心的國外減量額度部分，將參考新加坡作法，扣減上限定為5％。
依《氣候變遷因應法》規定制定的「碳費收費辦法」草案，徵收對象為應盤查登錄排放源，且直接及電力間接排放量達2.5萬公噸的業者。
包含第一批盤查登錄的電力業、鋼鐵業、煉油業、水泥業、半導體業、薄膜電晶體液晶顯示器業、以及化石燃料排放量大於2.5萬公噸、年排放量的化石燃料排放業者，約287家；第二批225家化石燃料排放加上電力排放量大於2.5萬公噸的業者，共512家事業單位須繳納。
碳費的起徵時間為2024年元旦，符合條件的排碳大戶，須在2025年4月底前完成盤查登錄，再於同年5月底前，以網路申報碳費、並繳納完畢。未來申報繳納時程為每年5月底前，依照前一年度的排放量「自行計算應繳納之費額」，若有減量額度扣除者，可於每年4月底申請減量額度。若經查核發現有未繳納或未足額繳納時，將向收費對象追繳，或通知其限期補繳碳費。
辦法規定，事業單位應自行計算碳費應繳費額（排放量乘以收費費率），若依法向中央主管機關提出自主減量計畫並達指定目標者，可適用核定的優惠費率。但收費費率與優惠費率，都仍待討論。
在可扣減碳費的減量額度部分，辦法明訂，國內減量額度的自願減量專案，共有減量額度、抵換專案減量額度、先期專案減量額度三大來源，未來將設計不同的扣減比率。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴強調，先期專案減量額度只能扣除2024、2025年的排放量。他解釋，先期專案減量主要在溫管法實施之前鼓勵產業先行的制度，由於減量行為已是多年以前、對於現在減碳實益較低，但參考國際標準，考量業者確實有減碳行為，因此限定只能在明後兩年採計扣除。至於國外減量額度部分，使用範疇，將依氣候法第27條另訂認可準則，但未來扣減上限將參考新加坡的做法，設定在5％。
至於碳費起徵後，台電是否會因為成本大增而轉嫁調漲電價？黃偉鳴強調，母法有規定，電力業在申報碳費時，可以先扣除給消費端使用的排放量，未來只要繳交發電的用電、污染防治的相關部分，不會有外界估算近百億而調漲電費的情況。
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