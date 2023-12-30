美股主要指數從10月底起漲，連續數周收高且陸續創新高，標普（S&P）500指數創6年來最長連漲紀錄，原本12月震盪修正格局，在美國聯準會（Fed）暗示啟動降息激勵下，先軋空頭再軋空手，股市持續創新高，對美國經濟展望樂觀比例急速增加。Fed已經結束升息循環，無論2024年3月或5月啟動降息循環，聯邦利率都不可能逆勢提高，2024年Fed啟動降息循環的預期更導致10年期美債價格跌至3.8％。
群益投顧研究部副總裁 曾炎裕
貝萊德追蹤自1995年數據發現，Fed結束升息循環後1年期間，美股報酬率24.3％、投資級債券13.6％、貨幣基金報酬率只有4.5％，這就是FOMO害怕錯過情緒（Fear of missing out）的起源。
目前美國貨幣基金達5.886兆美元，部分資金轉向股債市引爆資金行情。近年貨幣市場資金移動最大威力是在2020年疫情期間，當時美國聯準會緊急將利率降為0，並且挹注流動性廣發現金給美國民眾，這些龐大資金全數都停泊在貨幣基金，3個月後發現科技產業是疫情受惠股，遠端連線在家上班（WFH）引爆科技產品需求，科技股開始大漲，貨幣市場資金開始降低。這一次，則是人工智慧（AI）商機改變科技成長曲線，AI成長空間可能高於個人電腦、網際網路，科技七巨頭都有AI的DNA。
12月19日華爾街最知名大空頭摩根士丹利投資長Mike Wilson態度反轉，他表示「這一年我都錯了，鮑爾沒有阻止金融環境寬鬆，美股迎來上漲」。Wilson今年多次預測都失靈，去年12月19日預估標普500指數今年降至3,000～3,300點，今年2月他更強調只要時間拉長市場會證明他是對的，美股下跌只是遲到不會不到，但美股上漲到7月；等到Wilson7月底承認看空錯誤後，8月起美股拉回2個月，而Wilson在10月重拾「看空信心」，預估標普500年底跌至3,900點，結果11月起美股大漲。
持平來說，他用基本面預測美股感覺很威但有點本末倒置。現在的降息預期是建立在過去1年半史上最瘋狂的累積升息風險，即將在2024年摧毀美股，基本面成長預期將趨緩才是聯準會降息的原動力。Wilson習慣3個月會換1次方向，如果明年第一季他再度翻空，可望支撐美股續漲。
電動車霸主特斯拉今年流年不利，基本面被中國比亞迪趕上，年初啟動的降價策略沒能提高市占率；新車「車海戰術」更被比亞迪捷足先登，搞到現在美國已經討論要對中國電動車進行管制。但特斯拉股價仍以高成長科技股的姿態維持超高本益比，特斯拉是美股放空的前二大標的，財報利空壞消息下跌後變成抄底買點，然後股價往上反彈，而好消息時爆量拉回，這就是資金行情的特徵，沒人在乎特斯拉的預估EPS、現金流、市佔率、競爭壓力等，同理，降息預期的資金行情也讓比特幣大漲。
12月Fed降息預期轉向與政治目的有關，畢竟2024年11月大選，2024年民主黨是不可能坐視經濟衰退發生，美國債務付息壓力沉重，所以緊縮政策應見好就收，最明顯狀況是聯準會主席鮑爾講了1年多的「CPI 2％目標達成前絕不降息」，FOMC會後改成「即使CPI未降至2％時必要時也要降息」，這一立場丕變導致隨後各Fed分區主席集體發言滅火降息預期，但市場仍持續預期降息啟動時間點就是2024年3月。仍有兩大變數要追蹤：
一是2024年1月30日FOMC會議預期不降息，但應會有比12月更明確的降息指引，可能不是點矩陣圖，而是核心CPI與CPE下降速度變快。
二是FOMC預計3月20日降息，而歐洲央行（ECB）會議較FED會議提前，目前ECB對降息口風很緊，歐洲通膨民生問題被全歐洲右派與在野黨轉化成「反移民」議題，但市場認為從經濟成長需求、政策時間序列、歐洲降息時間應該比美國更早。
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