航運業內投資大戶台驊投控，封關日繳出獲利近億元成績單，29日連發兩則公告，四個月波段操作進出長榮海運、陽明海運，處分利益近1億元落袋。

台驊董事長顏益財表示，上述操作主要是為了提高資金使用效益。海運業硝煙四起、充滿變數，要採波段操作，只要有獲利先落袋為安，等待時機再進場。台驊持有貨櫃雙雄成本價較低，近月來貨櫃雙雄股價累計漲幅已逾2成，因此做部分持股調節。

據台驊公告，12月11～29日累計賣出陽明6,075張，每股平均價格47.73元，交易總金額近2.9億元，處分利益4,546.9萬元。目前尚持有陽明12,625,577股，金額逾6.47億元，持股比例0.36％。台驊表示，交易期間處分的陽明股票，已參與配息2.23億元，列入資本公積。

另外，台驊在9月15日至12月29日累計賣出長榮海運2,600張，每股平均價格134.4元，交易總金額逾3.49億元，處分利益5,420.4萬元，目前還持有長榮海運1,600張，金額近2.3億元，持股比例0.08％。

長榮海運29日封關股價來到143.5元，小漲0.34％；陽明股價為51.3元，小跌1.15％。

展望2024年海運業，顏益財認為，主要受五大變數影響，包括地緣政治、氣候變遷、通膨降息、油價波動、環保新規等，其中地緣政治是最大變數，包括俄烏戰爭、以哈戰爭，其中以哈戰爭引發紅海危機頗受關注，隨著各國巡航艦隊開始行動，對運價、股價的影響，應屬短期效應。

顏益財並認為，在1月底、農曆年前，貨櫃海運運價恐難降溫，但漲幅也有限，後續運價還會不會漲、漲多少，要觀察農曆年後，國際情勢與歐美訂單狀況。長期而言，對海運業來說，除非通膨、利率下降，海運需求才會回溫。

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