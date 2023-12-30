品牌新機百家爭鳴，國內最大通訊通路代理商神腦國際29日公布2023年度暢銷手機排行，蘋果iPhone 14、15系列稱霸冠亞軍，三星Galaxy A14、S23、A54包辦第三～第五排名，領冠中階、平價手機市占。

據通路商最新統計，截至11月底、國內共銷售439.6萬支手機，2023年全年銷量估約落在480萬～490萬支，神腦銷售占比估超過50％。

整體而言，2023年台灣手機市場，蘋果iOS、及Android兩大陣營的手機銷售占比大致呈現6：4，而綑綁資費合約、與單機銷售占比約為9：1，顯示5G雙飽（不限速上網吃到飽、網內互打免費）自1,399元月租起跳，儘管搭配高額購機補貼，仍無法全面打動消費者，停留在4G並選擇499／599以下資費、購買空機比重隨即攀升。

除此，通路商二手機買賣平台不定時祭出換購新機加碼回饋，亦推升國內二手機的銷售、回收今年皆有顯著成長。神腦今年二手機銷量相較去年成長兩倍，尤以二手iPhone手機最熱賣。

就各品牌手機銷售狀況來看，Apple iPhone 14系列手機稱霸2023年度最熱銷手機排行冠軍，占比約18％之多，其次是第四季甫上市的iPhone 15系列手機銷售占比15％。而Android陣營的銷售No.1非三星莫屬，Galaxy A14、S23、A54，分別搶下第3～第5排名，其中A54和A14為中階、平價手機中銷售最佳機種。

近年備受年輕族群喜愛的OPPO亦榜上有名，OPPO A78、RENO 8系列站上第六～七名；第八～十名則是小米Redmi 10、三星Galaxy A34、vivo Y27。

今年備受關注的還有，HTC U23系列推出後，推升HTC成為今年銷售提升度最高的「黑馬」，OPPO也成長10％之多。

展望2024年整體手機銷售趨勢，神腦表示，隨著AI浪潮來襲，生成式AI科技將與手機CPU結合，並可預見各品牌2024年將推出更先進又具便利性的全新機種。