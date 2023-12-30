紅海危機救了海運業，上海出口貨櫃運價指數SCFI 29日封關收紅，大漲逾500點至1,759.58點，周漲40.21％、月漲77.16％、年漲58.87％，周、月漲幅都創海運業紀錄。
業界預估，紅海危機解除尚需時間，在明年1月、農曆年前出貨潮，還有機會賺一波，明年1月1日起歐美線再喊漲。
貨代業者透露，目前歐洲線爆艙，多家航商順勢喊漲，每40呎櫃運價1月1日起喊漲至約4,200美元起跳，8日起再漲至約5,200美元起跳；美國線40呎櫃運價1月1日也要喊漲1,000美元，美西線漲至3,000美元、美東線漲至約4,000美元。屆時能不能漲價成功、漲多少，還要看紅海情勢演變，以及船貨雙方拉鋸戰。
為了趕在過年前從亞洲載貨出發，業者表示，研判是促使馬士基、達飛等航商，決定讓船舶從歐洲走蘇伊士運河趕回亞洲，搶貨賺高運價的原因。
根據SCFI數據，歐洲線20呎櫃運價近一個月翻漲2.45倍，地中海線20呎櫃運價近一個月也大漲近兩倍，航商獲利可觀。
貨櫃海運業有驚無險度過2023年，因為紅海危機突發事件，導致全球船舶為了避險大規模繞道，拉長航程、運力投入、油料成本大增，引發歐洲線爆艙現象，12月SCFI運價指數強拉尾盤，單月大漲77.16％，一舉扭轉運價走勢，從今年一路低迷，逆勢回升到去年第四季水準。
截至27日，全球近20％貨櫃輪船隊，約當364艘總運能超過250萬只貨櫃的大型貨輪，繞道好望角航行，避開紅海。
貨代業者表示，紅海危機加乘巴拿馬運河限行令，令海運鏈出現全球性的大挪移，原訂亞洲-歐洲、亞洲-美東航線船舶，為了避開紅海、蘇伊士運河危險區域，紛紛轉向繞行非洲好望角。
同時，貨主也亟欲尋求多聯式解決方案，維持全球供應鏈，不少貨物先通過海運到杜拜，再轉空運，以避開紅海的危險區域和非洲南端好望角的長途航行，帶動波斯灣航線一起漲。
海運諮詢公司Linerlytica估計，如果所有原航行蘇伊士運河的貨櫃船都開向好望角，將使全球貨櫃需求至少增加250萬個20呎櫃，約當全球船隊約9％。
隨著歐洲線船隊拉長航程，船期延誤、空櫃來不及回亞洲載貨，市場開始關注，是否將引發亞洲缺櫃危機，牽動運價漲勢。
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