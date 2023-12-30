美國政府更新對中國晶片禁令後，全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）再次改良晶片的結果出爐，28日晚間發表特別供應中國市場的GeForce RTX 4090 D顯卡，最受注意的是，處理器核心數量與總性能約較原版減少1成。
綜合外媒29日報導，輝達28日在官網上架RTX 4090 D頁面，定價人民幣（下同）12,999元起。該晶片用於取代被美國限制出口的RTX 4090，但外型設計上和RTX 4090並沒有明顯差異，而中國特供版晶片的「D」傳為Dragon（龍）之意，象徵明年農曆龍年，產品將在2024年1月正式上市。
在美國新規標準下，供應中國GPU的TPP（總處理性能）不可超過4,800，原版RTX 4090為5,286超標約10％，市場關注輝達如何降低晶片性能。據輝達資料顯示，CUDA核心數量減少至14,592個，Tensor核心數量從512個減少至456個，整體核心數量約減少11％。
不過，RTX 4090 D的基本頻率達2,280MHz優於原版，且加速頻率與原版相同，同樣配備24GB G6X記憶體。整體而言，RTX4090 D的規格依然較RTX4080、將在明年發表的RTX4080 SUPER有所提升。綜合核心數量減少與基本頻率增加考量，預計RTX 4090 D性能約較原版低10％。因規格降低，晶片功耗從450W降至425W。
基本上，輝達RTX 4090 D規格上除了TMT、基礎頻率、Tensor核心數和預設TGP皆調降外，亦已不再支援超頻，但RTX 4090 D定價與原版相同為12,999元起，預計會在明年1月中旬上市。此前陸媒指出，有廠商已在前幾周收到供測試的樣品。
目前特供版產品的市場接受度還未知曉，台灣業者表示，含括特供版在內的RTX 40系列首批到貨新品，近一周正陸續到關，但配合輝達官方正式發布時程，加上適逢跨年連續假期，預計發貨至通路端、完成首批鋪貨，大約落在明（2024）年1月第二周前後，屆時台灣一線大廠包括華碩、微星及技嘉等品牌之顯卡新品也將陸續於中國市場開賣。
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