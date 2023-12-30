ETF基金市場無疑是2023年最熱的投資區塊，股債ETF基金一年來分別增加7,107億元、8,508億元，合計為境內投信基金挹注了逾1.5兆元的規模，其中債券ETF基金以前所未見的7成增幅，推升整體規模突破2兆元，股債ETF基金合計達3.8兆元。在2024年股債市均有投資亮點下，國內ETF基金市場將向4兆元叩關。
統計至29日，投信發行海內外股票ETF基金整體規模達1.83兆元，較2022年底時大增63.5％。總計2023年股票ETF基金增加的7,107億元中，台股ETF基金就增加5,726億元，貢獻度超過8成；而台股ETF基金中有85％來自高股息ETF基金的挹注，可見2023年台股17檔高股息ETF基金成為推升整體股票ETF基金規模的主力，2023年高息ETF基金規模又較2022年底大幅成長133.8％。
2023年債券ETF基金成長速度更驚人，過去三年國內整體債券ETF基金規模都在1.2兆元附近，年增率個位數，2023年在壽險法人資金湧進以及預期2024年降息資金搶進下，債券ETF掀起史上最熱追募潮，整體債券ETF基金近一年瘋狂吸金超過8,500億元，較2022年底時的1.21兆元激增超過7成，整體規模至年底突破2兆元，受益人數同步大增6倍。
目前境內投信基金規模來到約6.6兆元，其中被動式ETF基金合計約3.8兆元，占比已經超過一半。據了解，2024年多家投信仍將持續推出新ETF基金搶市，加上主動式ETF基金可望問世，在目前市場法人普遍看好2024年股債市表現下，預期2024年ETF的投資風潮仍可望持續，將由2023年的高股息ETF延伸至科技型ETF基金。
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