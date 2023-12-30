外資2023年買超個股前五名

國際資金2023年回頭擁抱台股，趁年底瞄準新台幣匯率走升，熱錢大舉進場，整體買超金額高達2,755億元，終結連續三年「賣台」。其中，權值王台積電神龍擺尾，年底獲得外資連續敲進、股價直逼收復600元關卡位階，為外資買超排行狀元；鴻海則是外資全年賣超金額最大。

國際資金近幾年對台股進出部位龐大，不過，在2023年轉為買超2,755億元之前，2020～2022年可是連三年都大舉出脫，賣超金額分別高達5,395億元、4,540億元，以及更嚇人的1.23兆元；2023年全年買超金額，雖無法與前幾年撤出台股金額相提並論，卻具國際資金回頭的象徵意義。

觀察外資2023年全年買超的台股標的，以金額排序、前五名分別是：台積電、華碩、欣興、國巨與日月光投控，以台積電獲得3,137.38億元買超最可觀，第二至第五名的買超股得到的加碼資金都超過200億元。

此外，外資買超金額逾百億元的個股還有聯詠、群聯、宏碁與嘉澤。

全年賣超金額超過百億元個股則高達15檔之多，以鴻海遭國際資金提款363.25億元最多，其餘還有：華新、光寶科、緯創、台泥、台達電、世界、緯穎、可成、中租-KY、創意、統一、統一超、中華電、美時。

值得注意的是，光台積電一檔得到的國際資金挹注就達3,137億元之多，遠超過外資全年對台股買超的2,755億元，台積電「護國神山」地位再度獲得彰顯。

法人分析，考量AI發展為大勢所趨，外資買超台積電、欣興、日月光投控等半導體相關，或是華碩、宏碁等AI PC股，2024年都有可能延續。

相對地，外資全年大賣鴻海超過37萬張、金額高達363億元，中信投顧指出，鴻海致力於投資3+3新事業、提高獲利能力，但集團短期營運動能有限，加上地緣政治風險的影響，不利於評價面推升與股價上漲，給予「中立」投資評等。