國際資金2023年回頭擁抱台股，趁年底瞄準新台幣匯率走升，熱錢大舉進場，整體買超金額高達2,755億元，終結連續三年「賣台」。其中，權值王台積電神龍擺尾，年底獲得外資連續敲進、股價直逼收復600元關卡位階，為外資買超排行狀元；鴻海則是外資全年賣超金額最大。
國際資金近幾年對台股進出部位龐大，不過，在2023年轉為買超2,755億元之前，2020～2022年可是連三年都大舉出脫，賣超金額分別高達5,395億元、4,540億元，以及更嚇人的1.23兆元；2023年全年買超金額，雖無法與前幾年撤出台股金額相提並論，卻具國際資金回頭的象徵意義。
觀察外資2023年全年買超的台股標的，以金額排序、前五名分別是：台積電、華碩、欣興、國巨與日月光投控，以台積電獲得3,137.38億元買超最可觀，第二至第五名的買超股得到的加碼資金都超過200億元。
此外，外資買超金額逾百億元的個股還有聯詠、群聯、宏碁與嘉澤。
全年賣超金額超過百億元個股則高達15檔之多，以鴻海遭國際資金提款363.25億元最多，其餘還有：華新、光寶科、緯創、台泥、台達電、世界、緯穎、可成、中租-KY、創意、統一、統一超、中華電、美時。
值得注意的是，光台積電一檔得到的國際資金挹注就達3,137億元之多，遠超過外資全年對台股買超的2,755億元，台積電「護國神山」地位再度獲得彰顯。
法人分析，考量AI發展為大勢所趨，外資買超台積電、欣興、日月光投控等半導體相關，或是華碩、宏碁等AI PC股，2024年都有可能延續。
相對地，外資全年大賣鴻海超過37萬張、金額高達363億元，中信投顧指出，鴻海致力於投資3+3新事業、提高獲利能力，但集團短期營運動能有限，加上地緣政治風險的影響，不利於評價面推升與股價上漲，給予「中立」投資評等。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：