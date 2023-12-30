台股喜迎2024，外資圈對台股看好度共識高漲，指數高點超越18,500點機率高，甚至觸及20,000點夢幻大關，投資主軸上，科技股成為外資建議旗下客戶布局的重中之重，歸納內外資研究機構看法，集中鎖定AI題材、半導體，加上智慧機復甦商機，為2024年最具「漲」相三族群。
台灣擁有完整的AI硬體供應鏈，第一金投顧董事長陳奕光表示，北美四大美系雲端服務商的地位領先且難以撼動，台灣AI供應鏈同步受惠，考量成本與設計開發速度，將ASIC後段設計外包予台灣ASIC業者，台廠大啖商機。此外，包括緯創、緯穎、廣達、技嘉、英業達、奇鋐等，都是市場青睞度較高的AI硬體供應鏈。
從AI題材延伸，野村證券最近提出，AI應用功能可刺激伺服器、PC、智慧機增長，而且商機不是短期，甚至可延續到2032年以後，不難發現AI對終端產品影響巨大，像是最近股價紅火的「雙A」華碩、宏碁，就是AI PC新趨勢受惠股代表。
智慧機出貨量經過長時間修正，日前終於重新獲得研究機構青睞，摩根士丹利證券聚焦智慧機供應鏈，看好因邊緣AI成為下一個大趨勢，將推動智慧機新產品循環；另外，包括：去庫存告一段落、急單湧現，華為重新返回市場等因素，均可望驅動智慧機產業的周期性復甦。
瑞銀證券指出，全球智慧機2023年11月終端銷售達1.03億支，年增4.2％，雖然比10月的1.1億支略略下滑，但10、11月的終端銷售量連續兩個月出現年成長，是2021年6月以來頭一回見到，智慧機市場表現不差。其中，前股王大立光年底看好呼聲不小，是智慧機族群復活的領頭羊。
大摩看好，在智慧機產品升級、邊緣AI商機湧現下，可帶起智慧機產業成長，台廠以晶圓代工龍頭台積電、IC設計領頭羊聯發科為代表。放眼未來6～12個月，摩根士丹利證券指出，智慧機從2022年第二季開始去化庫存到今年第三季，現階段來看，整體產業已不存在庫存堆積問題。
與智慧機復甦一樣令市場感到振奮的，是半導體產業可望終結下行循環，轉為重新向上。摩根士丹利證券於2023年12月中升評半導體產業投資評等至「具吸引力」，認為產業循環即將觸底反彈，除了權值龍頭台積電獲得外資研究機構認同，花旗環球證券在IC設計服務領域中，最青睞股王世芯-KY前景。
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