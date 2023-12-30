三大名師看2024年台股展望
三大名師看2024年台股展望

台股2023年表現亮眼，全年漲幅達26.83％，直逼萬八整數關卡，富邦投顧董事長蕭乾祥、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生三大名師同步看多2024年行情，預料將是「金龍報喜」的一年，指數可望向上挑戰18,619歷史高點。

年底封關行情熱絡，加權指數29日連六漲，市場聚焦2024年台股展望，法人預料在國際市場未有重大利空影響下，資金回流趨勢延續，只要美股表現持穩，元旦連假後受惠補漲買盤簇擁，指數有機會直奔萬八之上。

蕭乾祥表示，台股2023年先蹲後跳，主要仰賴於「科技業庫存調整結束」、「企業獲利谷底翻揚」，以及「無風險利率轉折後有助科技股評價提升」三大正向訊號浮現，推升大盤強力反彈至17,900點。對於2024年，看好AI創新科技將扮演多方火車頭，大型電子權值股，以及周邊電子零組件都有表態空間，類股維持良性輪動架構。

陳奕光則點出，上市櫃獲利重返成長軌道，11月台灣景氣燈號亮起黃藍燈，宣示進入景氣上升循環，基本面具有一定支撐力道；2024年開春在選舉、紅包行情接力發酵下，首季有望延續上攻氣勢，樂觀看待年度指數將有挑戰19,500點機會。

儲祥生分析，2024年股、債市投資都將進入新格局，市場預期美國聯準會（Fed）將啟動降息，為國際資金大舉回流的主要原因，預估新台幣走勢趨升，且台灣出口轉為成長，經濟成長率有望達到3％以上，隨著電子業景氣回升，外資回頭加碼力道可期。

進一步從籌碼面觀察，外資2023年積極回補2,755億元，終結2020～2022年間對台股提款2.23兆元的偏空操作，並突破2019年買超2,441億元，改寫2016年以來的近七年新高，成為台股向上關鍵推手，外資持股水位也重返4成大關。

此外，外資2023年回補「頭號目標」也理所當然的鎖定權王台積電，全力回補台積電高達3,137億元，不僅突破3,000億元關卡，更打破2005年買超2,273.36億元、高懸近20年的「外資買超台積電最高金額紀錄」，並展現出為2024年半導體產業復甦提前卡位企圖。

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