中國大陸對台灣貿易壁壘調查搶在2023年底提前出爐，緊接著又宣布終止ECFA早收清單中的丙烯等12項產品優惠關稅，直接衝擊台灣石化產業，也使兩岸經貿的未來再次引起關注。事實上，面對即將來臨的2024，影響兩岸經貿往來的因素眾多，除了ECFA課題之外，另一也需提及的重要關鍵是，大陸經濟政策的走向。
不可諱言的是，近年大陸經濟在嚴峻挑戰下，發展放緩，經濟政策意識形態化，衝擊台灣對大陸市場與兩岸經貿往來的信心。從中美貿易戰、香港反送中風潮，再到新冠肺炎疫情衝擊，在在使得大陸內外部政治經濟環境緊繃，整體經濟風險升高。面對困局，中共當局以強化意識形態、集中管控資源的方式應對之。國進民退、共同富裕政策因應而生，中央集權化與行政干預的傾向越發明顯。
過去數年間，大陸屢見各種失當的經濟政策。單是以共同富裕為名，干預教育、醫療、平台經濟、房地產等，往往導致特定行業集體滅頂。例如2018年以去槓桿為由，打壓房地產，造成大陸地產公司現金流惡化。又例如2021年7月以減輕學子負擔之名，推出「雙減」政策，嚴厲打擊課外輔導行業，讓原本數百萬從業人員、規模高達兆元的巨大補教產業一夕之間陷入虧損或破產危機，上市補教公司的市值彈指間灰飛煙滅。再例如，訴求反壟斷，監管網路平台公司如阿里巴巴、百度等平台；幾番整肅下，一向意氣風發的阿里巴巴創辦人馬雲「雲遊」海外一年有餘。無獨有偶，中共官方近日又以一紙公文，劍指網路遊戲管理，重創香港股市，導致騰迅、網易等網路遊戲公司的市值，在一天之內蒸發3,670億港元。另外，疫情期間為彰顯社會主義體制的優越性，以政治運動的動員模式過度嚴厲地清零，導致地方政府疲於奔命、民窮財盡，也是一例。
敏感的資本市場自然有所反應。在外圍股市頻攻頂之際，大陸股市卻在地產、教育、醫療等幾個產業板塊連動下繼續破底，滬深指數、在美中概股與香港股市連續三年長跌。股市地產基金等各種投資渠道崩盤所造成的財富縮減效果，扼殺居民的消費能力，經濟景氣低迷。
面對此等景況，雖然北京當局也多次政策救市，至今仍無法有效振興資本市場。囿於「共同富裕」之名，政府所做的仍極其有限，最後演變成巨大的信心危機。於是地方債未解、地產危機依舊。經濟政策意識形態化是問題根源。何況近年來多次對民營企業的突襲式干預，已使民營企業家猶如驚弓之鳥，要重建民營經濟對政府的信心，實屬不易。
不過，雖然上述皆為大陸經濟當前困境，從台灣的角度而言，若據以合理化遠離大陸市場、驟然主張淡化兩岸經貿，則又有觀察縱深不足之虞。
不容忽視的客觀情勢是，大陸經濟雖放緩，但其規模與增長率仍遠遠領先各國。其於2008到2020年內的成長，占全世界經濟成長增額的50％；即便近年經濟趨緩，大陸在全球未來五年GDP增量中的份額仍達到22.6％，遠超其他國家。相較之下，印度在全球經濟成長中的份額排名第二，將達到12.9％；美國排名第三，將達到11.3％ ；印尼則約3.6％，排名第四。大陸每年的經濟增量，相當於一個中等規模的經濟體，甚至大於台灣的整體經濟規模。其在尖端科技領域產業、綠色經濟等諸多領域，更有後來居上的潛力與優勢。大陸仍是台灣經濟發展不可忽略的市場。
新加坡政府看待中國經濟的觀點，值得台灣參考。最近剛訪問中國的新加坡副總理兼財長黃循財指出，「永遠不要押注中國衰弱」。黃循財認為中國仍然是、也將是一個能提供龐大機會的經濟體，他對中星雙邊合作也寄予厚望。黃循財著眼的是一個簡單直接的事實：中國經濟內涵能量巨大。
大選將至，各陣營對於兩岸經貿關係的主張各異。綠營強調國家安全，主張遠離中國，卻忽略中國市場對台灣不可或缺的重要性；藍營看重兩岸經貿與台商權益的維護，但對當前大陸市場困境的關注不足。我們在此一方面提醒台灣各界勿低估大陸市場、輕忽經營兩岸經貿關係的重要性；另一方面也呼籲大陸當局慎行適當的經濟政策，扮演好監管者的角色，放棄過度的直接行政干預，給予發展經濟所需的寬鬆社會氛圍，減少形式主義，則此當有助釋放民間社會強大的經濟活力與創造力。
穩健發展的大陸市場，是兩岸互動的基石。兩岸經貿關係的未來，不僅繫於台灣的選擇，也與大陸是否能不走回頭路、堅持改革開放路線息息相關。
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