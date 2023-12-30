2023年前10個月中國汽車海外出口概況

日媒統整日本汽車工業會與中國汽車工業協會數據顯示，中國2023年前11個月汽車出口量年增近6成，至441.2萬輛，預測日本全年僅430萬輛，意味中國全年出口量領先日本「已成定局」。這是中國首次超越日本，成為全球汽車第一大出口國。

日經中文網、共同社29日報導，中汽協數據顯示，2023年前11月中國汽車出口年增58％，達441.2萬輛。同期日本的出口年增15％至399萬輛，預計全年也僅約430萬輛。按可比較的各國數據來看，這將是2016年以來，日本首次從汽車出口量的冠軍寶座上跌落。2016年時，德國的汽車出口排名第一。

報導還指出，中國的目標是以電動車（EV）轉型為助力，成為引領世界車市的「汽車強國」。以2023年中國汽車出口的地區來看，對俄羅斯的出口量最大，前10月達到73萬輛，較上年同期大增7倍，主因是美歐主要製造商因烏克蘭局勢撤出俄羅斯，中國業者趁虛而入，成功取代這些車企。

值得注意的是，出口漲幅第二大的是墨西哥，年增71％達33萬輛，而這也與中國有關，因為中國車企力爭先在墨西哥開拓市場，再伺機打進美國和加拿大等北美市場。

報導稱，2023年上汽集團、安徽江淮汽車和奇瑞汽車等中國車企的出口都有所增加。車型方面，出口的汽車多為汽油車和柴油車，新能源汽車較多出口至歐洲和東南亞，尤其在日本車企於EV轉型較為落後的情況下，中國車企正奮力搶攻日企市占率較高的東南亞市場，諸如泰國。

報導並提到，中國擴大汽車出口的背後有產能過剩的問題，當前各國都在設法應對中國低價EV流入，例如法國和義大利限制對中國EV的購車補貼，土耳其也對亞洲產EV實施進口限制。

德國政府近期也突然中斷了EV購買補貼發放，有觀點指稱，其背景是中國產低價產品正在德國擴大市占率。

艾睿鉑預測，2023年中國的出口量約540萬輛，到了2030年有可能超過1,000萬輛，若中國膨脹的庫存流向周邊國家，可能會導致供應過剩，從而壓低汽車價格。