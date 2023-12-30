新台幣2023三亮點、2024三展望

新台幣2023年走勢

近十年新台幣對美元年底封關價

匯市2023年封關，新台幣兌美元未延續最後一周甩尾強升走勢，全年由貶轉升差臨門一腳，29日封關回貶1.7分，收30.735元，總成交量15.81億美元。由29日匯市收盤情況觀察，本周匯價拉尾盤，累計升值4.68角或1.52％，周線拉出連七紅；12月累計升值5.25角或1.71％，收下今年首度月線連二紅。至於季線，因第三季累計升值1.533元或4.99％，同樣繳出翻紅的成績單。

匯價七年新低

唯獨年線表現差強人意，合計2023年小貶2.7分或0.09％，連兩年貶值收場，封關匯價創近七年來最低，前低為2016年封關的32.279元。

回顧今年新台幣走勢，年初一度還有2字頭，後逐月走弱，自4月起一路連七黑，尤其8、9兩月各重挫1.33％、1.28％貶幅最深，一度面臨32.5元重要心理關卡保衛戰；直到11月起隨美國聯準會（Fed）政策轉向，美元指數明顯回落，新台幣匯價急起直追。

11月起新台幣強升3.71％、12月續升1.71％，尤其年底資金行情帶動，匯價連續闖過32、31元兩個整數關卡，惟央行在尾盤調節作價，硬是將新台幣守在30.7元上方，最終全年小貶作收。

觀察主要亞幣全年表現，以日圓重挫6.57％最弱，其次為馬來幣下殺4％、韓元跌2.73％、人民幣貶1.98％、新台幣小貶0.09％居中；相較下，星幣升值1.84％、印尼盾升1.11％、泰銖升0.89％、菲律賓披索升0.58％。

不過，新台幣全年貶幅僅0.09％，波動幅度創歷史新低，看似平盤收尾，但若觀察盤中高低價差，最高點落在29.658元、最低則貶至32.495元，上下震盪近3元，全年新台幣匯市猶如洗三溫暖，匯價上沖下洗比以往劇烈。

以近年走勢來看，新台幣歷經2019～2021年連三年強漲後，2022年不只轉貶，且全年貶幅高達9.83％，一舉創下1998年以來的25年最大紀錄，並且是睽違三年重現3字頭的匯率封關價，而2023年新台幣雖維持貶勢，但貶幅收斂不少。

匯銀普遍預期，2024年有望強勢重返2字頭，但時間點可能要等Fed真正開始降息，也就是最快年中才會有機會站穩，且目前匯率是市場可接受價位，外資逢高也會獲利了結，預計新台幣2024開年先在30.3～31元區間來回測試。