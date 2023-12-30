台股2023三亮點、2024三展望

台股2023年日線圖

台股2023年亮麗封關，加權指數最後關鍵時刻「六六大順」：日K拉出連六紅、搶下六線齊紅的「完封勝」；收17,930點、創近22個月新高；台股全年上漲3,793點寫歷史次高；上市櫃市值大增13.98兆元刷新歷史紀錄；平均每位股民大賺112萬元，為近10年最賺；外資年度買超台積電3,137億元史上最高。展望2024年，法人看好元月行情接棒續攻，台股還有高點可期。

台股29日雖未能叩關萬八，但無損2023年豐收年意象，加權指數終場上漲20點收17,930點，連六日上漲，推升台股頻創2022年3月4日以來最高的外資買超121億元、連四買，而外資全年買超金額達2,755億元，推升大盤日、周、月、季、半年線、年線共六線全面收紅。

加權指數全年累計狂漲3,793點，超越2021年、2009年寫下的3,486點及3,596點水準，一舉締造全年漲點「歷史次高」，僅次於1989年狂漲4,505點的紀錄。

上市櫃市值也衝62.79兆元，創2022年1月17日以來新高，較2022年封關日大幅成長13.98兆元，更勝2021年增加13兆元紀錄，市值增加金額改寫史上最高。

以證交所統計至11月底資料，投資人累計開戶總數為1,248萬戶換算，2023年平均每位股民賺進112.04萬元，大致已填補2022年虧損112.5萬元，並創近十年平均獲利金額最高的一年。

展望後市，統一投顧董事長黎方國指出，台股多頭趨勢未歇，明年首季除有選舉行情外，在元月行情、2月紅包行情、3月董事會決定配息的高殖利率行情、4月股東會軋空行情利多加持下，投資人仍可積極操作，建議可鎖定AI及邊緣運算等人氣概念股，而第二及第三季受降息前股市波動影響，指數回檔機率高，便可轉向選擇高殖利率、業績成長股做為避風港。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股2024年在資金面、基本面表現更正向，包括預期Fed將啟動降息，匯率走升機率較高，且上市櫃獲利回溫，AI相關應用發酵，帶動指數持續挑戰波段高點。