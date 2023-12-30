台股2023年亮麗封關，加權指數最後關鍵時刻「六六大順」：日K拉出連六紅、搶下六線齊紅的「完封勝」；收17,930點、創近22個月新高；台股全年上漲3,793點寫歷史次高；上市櫃市值大增13.98兆元刷新歷史紀錄；平均每位股民大賺112萬元，為近10年最賺；外資年度買超台積電3,137億元史上最高。展望2024年，法人看好元月行情接棒續攻，台股還有高點可期。
台股29日雖未能叩關萬八，但無損2023年豐收年意象，加權指數終場上漲20點收17,930點，連六日上漲，推升台股頻創2022年3月4日以來最高的外資買超121億元、連四買，而外資全年買超金額達2,755億元，推升大盤日、周、月、季、半年線、年線共六線全面收紅。
加權指數全年累計狂漲3,793點，超越2021年、2009年寫下的3,486點及3,596點水準，一舉締造全年漲點「歷史次高」，僅次於1989年狂漲4,505點的紀錄。
上市櫃市值也衝62.79兆元，創2022年1月17日以來新高，較2022年封關日大幅成長13.98兆元，更勝2021年增加13兆元紀錄，市值增加金額改寫史上最高。
以證交所統計至11月底資料，投資人累計開戶總數為1,248萬戶換算，2023年平均每位股民賺進112.04萬元，大致已填補2022年虧損112.5萬元，並創近十年平均獲利金額最高的一年。
展望後市，統一投顧董事長黎方國指出，台股多頭趨勢未歇，明年首季除有選舉行情外，在元月行情、2月紅包行情、3月董事會決定配息的高殖利率行情、4月股東會軋空行情利多加持下，投資人仍可積極操作，建議可鎖定AI及邊緣運算等人氣概念股，而第二及第三季受降息前股市波動影響，指數回檔機率高，便可轉向選擇高殖利率、業績成長股做為避風港。
富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股2024年在資金面、基本面表現更正向，包括預期Fed將啟動降息，匯率走升機率較高，且上市櫃獲利回溫，AI相關應用發酵，帶動指數持續挑戰波段高點。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：