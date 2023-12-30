台股29日封關收紅，全年上漲3,793點或26.83%，距收復萬八僅一步之遙。展望2024年，因外資大手筆回補台股及高點上看2萬點的預期，法人看好宏碁、南亞科、聯強等15檔表現強勢的台股「三旺股」，新年度還要更上一層樓。
台股及全球股市從11月初起漲，費城半導體指數11月以來漲幅超過3成、達31.6％，台股漲幅12％，催化劑是美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示升息循環告終，從鷹派轉為鴿派，市場終於走完升息循環，美元指數重挫，全球股市一片樂觀。
展望2024年台股布局方向，彙總台新投顧、統一投顧、國泰證期等法人選股邏輯，挑選強勢股中的主流股：技術面10日、月線、季線、半年線、年線多頭排列、三大法人連二周買超、11月合併營收年月雙增的「三旺股」，計有宏碁、南亞科、聯強、芯鼎、安國等15檔。
台新投顧副總經理黃文清分析，這15檔熱門主流股分散在AI PC、記憶體、通路、ASIC 、車燈、智慧機鏡頭、高速傳輸IC設計、連接器、營建、影像感測器IC設計、食品等不同族群，意味2024年台股的資金，會在主流類股中輪動。
芯鼎、安國為ASIC自研晶片的受惠股，芯鼎宣布替神盾客製化 ASIC晶片及試產，不過獲利尚未開出，股價已提前發動，12月上漲15.76％，29日收在72.7元，但自結11月每股虧損0.24元，顯示以ASIC取代GPU趨勢為2024年熱門潮流。
威鋒電子、譜瑞-KY為高速傳輸IC廠，熱門題材是生成式AI帶動高速傳輸需求，Intel及AMD持續推新CPU晶片，將支援更高階的USB4等傳輸技術。
大立光是智慧機的光學鏡頭大廠，隨著安卓（Android）智慧機陣營復甦，今年擺脫營運低迷，29日股價最高來到2,880元，收在2,870元，12月上漲480元、漲幅20.08％，技術面呈現多頭排列。
永豐投顧總經理李學詩認為，台股預計在2月5日農曆年封關，在此之前為1月31日的美國聯準會利率決策會議，可把握1月上旬交易時機，而1月行情看17,500點至18,100點。
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