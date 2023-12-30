雖然現在普遍低薪，想買房似乎遙不可及，但有網友在PTT示範，善用投資工具精準理財，仍然可以在年過弱冠翻身成為有房階級。一名女網友分享，和老公利用元大高股息（0056）、凱績優選高股息（00915）的股息養了2間房。不少人看到原Po的作法，都直呼「賺爛了」，紛紛恭喜原Po「買房翻身」。
一名女網友在PTT以「剛過32歲有2房，以房貸養股」為題分享她翻身成有房階級的過程。原Po透露，她的家境中等偏下，父親經商失敗欠下債務，只得四處搬家，因此她從小就非常渴望擁有自己的家；到大學時，終於存一筆錢，工作2年後在台中市南屯區以600萬買入第一間2房1廳的公寓，頭期款120萬，換算下來，每月約還款1.8萬元。
在竹科遇到她老公後，鑒於新竹房價目前溢價狀態，可貸成數低，因此決定以「通勤時間換房價與空間」；他們決定從總價1千萬左右的預售屋下手，以10萬下訂，預計蓋5年；這期間，每月支付工程款，婚後買房是用老公青貸方案，還款30年利率最低1.775％。
原Po表示，儘管夫妻兩人都有穩定薪資，但仍希望創造被動收入，因此，先拿第一間房去做增貸和原本同一間銀行談，由於台中房產有增值至1千2百萬，因此可貸4成480萬，加上從共同存款，撥出70萬，總計550萬，去年開始投入0056和00915，目前2檔配息保底6.5%左右；00915上週公佈配息0.45元 年化配息率已來到9.08%，2檔平均下來，配息月領3萬多左右，剛好拿來付工程款，一個月平攤下來約莫3.3萬；後續配息錢可以持續拿來繳房貸，未來房貸算下來，一個月繳2.3萬左右，還會剩餘1萬。
至於第一間房的房貸，原Po說明，後來他們租給一對穩定工作的情侶，1個月2萬5左右，租金拿來付剩餘貸款還有多剛好和月付工程款cover過去。
不少網友表示，「主要還是薪水可以負担，投資股票只是多一個選擇而已」、「財富自由，恭喜」、「台灣房價股市都穩定成長穩到不行」、「邏輯很清楚，風險也認知，也知道自己在買什麼，沒毛病」、「風險有控制本來就應該借錢，資金成本而已，遇到幾年熊市就階級躍升了」、「這就槓桿開滿而已啊！收入夠力夠穩定沒差」「重點應該是600萬買房，過多久增值一倍吧！恭喜買房翻身」、「恭喜大大找到財富密碼！賺爛了」…等。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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