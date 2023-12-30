根據一項對台灣資產超過3000萬有錢人做的調查，發覺他們累積財富最大比例是來自企業經營和分紅，其次就是金融產品投資，也就是說想要變成有錢人，投資絕對不能放棄。對於準退族而言，既然已經決定要靠投資股票維生，配息可長可久就很重要。「玩股網」專欄作家「玩股小博士」推薦3檔連續配息35年以上、且近6年每年配息都是持平或是成長的私藏股，存股族快點拿筆記下來。

首先是統一，統一已經連續40年配發股息79.3元，除了2018年一次處分中國星巴克認列收益配發5.5元股息外，從2015年已經連續8年股息持平或是成長，股價近期在74元上下。

第2檔則是電子股的長青樹台達電，台達電是全球電源供應器的霸主，和統一一樣，已經連續40年配息且達159.06元，近7年股息成長或持平；最後一檔則是國內保全龍頭中保科，近幾年打入科學園區業績火熱，其連續配息35年達121.05元，股息連續6年持平或是成長，近3年每年配息5元。

以下是「玩股小博士」的分享文：

根據中信銀行跟資誠合作統計出來的《2022臺灣高資產客群財富報告》，針對台灣有錢人進行財富調查，門檻是身家財富扣除自住房地產後，身上資產規模超過3,000萬以上的人；也就是說，隨時可以拿出3,000萬出來投資的族群。

報告又把這些人分成兩類：一種是3千萬以上的高資產族；另外一種是更頂級資產在1.5億以上。疫情前台灣高資產族總人數差不多35.53萬人，來到2022年竟然成長到50.78萬人，擁有3千萬以上的高資產族增加15萬人左右，年化成長率是13%。

再來是資產成長狀況，資產規模超過1.5億以上者，總資產在2019年是5.1兆元，2022年上升到8.33兆元，等於疫情期間財富增加3兆以上。至於3千萬以上的高資產族，同期從16.28兆元增加26.55兆元，也增加了10兆以上。

如果把兩種資產規模合併，等於4年期間，這些高資產族的總資產從21.38兆元增加到34.88兆元，年化成長率是18%。

根據報告顯示，這些有錢人財富累積來源最大的是企業經營或分紅，這項目佔所有高資產族的4成左右；第二高是金融產品投資，比例大約3成；第三名為家族贈與或繼承，這部分為15%；第四名則是薪資跟獎金13%。

所以要大富大貴，第一個不是創業就是企業分紅，至於企業分紅當然也是來自股票分紅。第二名則是投資金融產品，這就是我要強調的重點，如果你創業不太行，擔心賠光身家，那麽利用投資的方式還是能成為有錢人，條條大路通羅馬。

如果你好奇高資產族都投資什麼？其實這份報告也幫大家統計出來。以2021年投資項目前四名來看，分別是台股59%、儲蓄42%、共同基金40%、保險38%。顯而易見，這些有錢人都投資股票為主；至於儲蓄、保險本來就是人人必須有；而共同基金就是投信賣的基金，但以前基金行情好可不代表現在還是這麼強，或許這也是台股投資逼近6成的主因吧？

先說一下小結論，有錢人每年累積財富平均成長18%，扣除創業之外，主要工具還是靠投資，而投資主力項目又以台股佔比最高。接下來進入重點，談談哪些股票適合買。

●上市權值股：投資大型股這沒人反對吧？只不過「大到不會倒」其實只是一種概念，實際該如何定義？這很主觀，你也可以自己覺得某些股票大到不會倒，只不過那只是自己一廂情願。

這三種類型的股票，可多研究考慮！

但如果是上市權值股，就不同狀況了。好比說大家都買台積電、聯發科、鴻海，一票ETF跟外資也跑來買，國安基金為了拉抬指數也會跟著買，這就是權值股的優勢及魅力，不僅成交量大，下跌或遇到倒閉危機，金管會也會提早出手干預，再加上法人外資持股多，通常他們會定期舉辦法說會報告營運，如果亂搞也會被法人監督，散戶投資個股頂多幾百萬、幾千萬，但大戶投資單位都是幾億、幾兆起跳的，他們在乎的會比一般人更多。

●大戶持股多：所謂的大戶持股，並不是指3大法人，因為那堆法人只是一個綜合體，有些集團或大財團喜歡炒股，甚至入主公司營運，等股價衝高再脫手，這種要踢掉。舉例而言，當一檔股票政府持股夠多，就會變成官股，例如兆豐金、第一金、彰銀、中華電、台肥，公司派持股高也能穩定籌碼面，相對比較不敢亂搞。

另外像和潤董監事持股58.1%，主要就是來自母公司和泰集團持股，旗下汽車租賃也不用多說，只要台灣還有人想買TOYOTA、LEXUS、HINO，那麼汽車放款就是讓和潤業績吃飽飽。

而台灣高鐵董監事持股61.34%，最大股東兼老闆當然是交通部，你說要讓他倒閉也很難，有政府撐腰，負債累累的高利息，都能用特許條款讓他們支付低於行情不少的利息。

再說到統一超，他母公司應該也不用多說，大家肯定都知道是統一集團，公司派持股45.9%，台灣6千家7-11，菲律賓3千家7-11，通通都是他們家的，獲利這麼漂亮，統一光領股息也是吃飽飽。

而近期聯發科旗下小金雞達發上市，目前聯發科持股比重高達76.45%，甚至已經公開放話加碼6千張護盤，這當然就是集團概念股的威力了。

●配息久且不縮水：當已經決定退休要靠投資投票維生，那麽除了買低賣高之外，還要更重視配息政策，基本要求就是配息夠長，這代表市場怎麼震盪都不怕，另外一點是配息不能縮水。先不論公司營運或資金有多少，對於長期投資或退休族來說，持續領股息非常重要，這也是退休後的主要收入來源，當然不可能動不動就變少，來看看台股有哪些符合條件的股票。

第一個是統一，這是台灣食品股龍頭及大型權值股，目前連續配發股息40年，而且從2019年之後的股息，創下連續4年成長或持平。2018年一次性處分中國星巴克而認列鉅額收益，因此當年配發5.5元的現金股息，如果扣掉這一年的特殊狀況，其實連續成長股息年數應該從2015年起算，那就是連續8年了，這威力相當可怕。

再一個經典例子是台達電，集團是多年的全球電源供應器龍頭，看清楚喔，台股出身的企業卻成為「全球」霸主，不用投資美股，台股就有這種龍頭了，截至目前為止，已經連續配息40年，跟統一都是同梯的老妖怪，而股息則是連續7年成長或持平。

再舉例國內保全龍頭中保科，最近幾年也打入科學園區及智慧城市，業績同樣火熱不間斷，連續配息年數為35年，股息連續成長或持平為6年。

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