江湖中有許多深藏不露的高人，靠著理財就能年領百萬股息，甚至提早退休，但事實真相是，一般人做不到，沒有富爸爸、沒有超高薪，也沒有無師自通的投資手腕，理財達人「存股方程式」試算，一個普通上班族拿出50萬本金，每月定期定額2.5萬元逾20年不中斷，估年化報酬率6%，只要達到這3個條件，就能累積近2千萬資產，年領近百萬股利。
「存股方程式」版主在臉書粉專表示，媒體的標題總是如此誇大，常常有投資新鮮人看完媒體報導之後，興奮的問版主一些凡人難以達成的問題。例如，如何才能40歲之前年領股利百萬、如何40歲之前股票資產突破2千萬、如何40歲之前持有1千張00878（或0056、合庫金、中信金等）。
能夠在中年就達成上述財務目標的，大抵只有3種情形。第1，原生家庭提供財務支援，初始投入本金龐大；第2，本業收入極高，月收入也許15～20萬以上，可投資閒錢多；第3，投機操作能力優異（股票、期貨、房地產等），將大筆的投機操作獲利，轉進長線存股標的。如果沒有出現這3種情形，版主實在很難想像有哪個平凡人，可以中年之前就累積驚人的股票資產。
依據政府統計，台灣人年薪中位數約落在50萬，在扣除房貸、保險、生活費、孩子學費等費用之後，能投資的閒錢大概已所剩無幾。版主初進股市頭幾年，每月投資金額約1.5萬元，隨著薪資成長（支出當然也跟著增加），如今版主每月能投資的閒錢約成長至2.5萬元，這還是犧牲許多個人娛樂消費換來的。
最難的條件是：不論大盤高低，連續投資20年以上
版主以平凡人的財務能力試算如下：
假設第1個月投入本金50萬，第2個月開始每月定期定額投入2.5萬元，每年6%複利計算，20年後資產會成長至大約1290萬，25年後資產會成長至大約1900萬。以殖利率5%計算，股票資產如果有1290萬，則年領股利大約65萬；股票資產如果有1900萬，則年領股利大約95萬。
這個試算是單純的數學計算，並不是真實的投資，要達成這個試算，必須滿足3個條件：
1、初始本金50萬。
2、每月必須投入2.5萬元，連續20年以上，不論市場高低都不能間斷。
3、年化報酬率必須達到6%。
只要能滿足這3個條件，25年後資產會接近2千萬，年領股利可以接近百萬。25年後也許都已經超過50歲了，實在很難如媒體報導的那樣，40歲之前（甚至35歲之前）就累積驚人的股票資產，這個試算相信已經相當貼近一般人的真實情況。
這3個條件最難滿足的應該是第2點：不論大盤高低，連續投資20年以上。大部分散戶碰到市場大漲就嫌貴不買，碰到市場重挫就嚇得不敢進場；又或者嫌6%複利速度太慢，半途而廢。只要能持之以恆，總會小有成就，可惜大部分人都不喜歡慢慢致富。
媒體報導的案例，有些主角應當有著不錯的本業收入，因此可投資金額高於我們許多，可以達成的財務目標自然會遠優於我們。這些案例的理財方式當然也極具參考價值，但考量可投資金額不同，能達成的財務目標當然遠遠不同，達成時間表也必定不一樣，不可一概而論。
※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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