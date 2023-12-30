經濟部中小及新創企業署日前發布《2023年中小企業白皮書》顯示，去（2023）年中小企業人力結構已呈「倒U型」發展，20歲年輕者比例較低，往上到40到44歲族群（占14.7％）最高峰，55歲以上占比也逐年提高。
產業年齡結構逐漸偏大，薪水卻沒變多，該報告指出，2022年大企業員工平均月收入4.98萬元，僅比前年多300元，可中小企更苦，員工月收入3.91萬元，不增還反減1,000元。對比去年工時平均40.1小時，還多出3.64小時。
55歲以上就業者占比，近3年分別為18.4％、19.2％與19.7％，逐年提高，顯示中小企業勞動力運用，漸趨高齡化；勞動部政策立場也是鼓勵高齡者再次就業。。
勞工若在退休後再投入職場，不僅可參加職業災害保險，即使工作受傷仍4大給付可請領，還可累積「第三筆退休金」又稱「續提退休金」，也就是雇主應為員工提繳每月不低於6％的勞退金，且無年齡上限。
勞工想要這筆「續提退休金」，必須符合基本三大條件，一是年滿60歲以上：等同於勞退新制請領的年齡下限；二是勞工領取退休金後繼續工作，勞退提繳年資將重新計算；三是續提退休金只能一年領一次。
值得注意的是，已領取勞工保險老年給付之勞工，或超過65歲且已領其他社會保險養老給付者，再受僱從事工作時，就無法再加保勞保、就業保險，也沒有失業給付。
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