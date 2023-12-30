軍公教2024年調薪4%，調幅寫25年之最，除73萬名軍公教本俸調升，專業加給（如學研加給）及主管職務加給等2項津貼也將同步調升，其中以公立大專校院教師的學研加給跳增15％最多，合計年增經費約298億元。

此外，公立動物園保育員的危險加給也將調高至3000~5000元，調幅最高達1倍；軍聘僱員地域加給、公教未成年子女撫卹金等2項津貼，同樣有望獲得加碼，除均為按月核發，前者調幅上看41.7%至7300元，後者則比照軍職辦理，只待政院拍板後，同樣有望在2024年上路實施。

北市動物園爭取「加薪」年餘，陳情過程中，意外揭露保育員的危險加給，竟然凍漲超過30年，且迄今月薪連4萬元都不到，之後北市府雖研擬提高危險加給至最高5500元，並增訂3500元的保育獎金，卻因調薪方案涉及軍公教待遇支給要點的調整，目前已獲行政院支持。

據了解，動物保育員薪資有望突破4萬元的天花板，危險加給則根據照顧的動物危險性分為3級別，由現行的1800~2500元，提高到3000~5000元，調幅6成~1倍不等，最高薪資有望達4萬元，但保育獎金及績效獎金部分，則暫時不在此波方案當中。

台北市立動物園長諶亦聰透露，受限薪資結構，保育員職缺為「技工」或「工友」，不論大學或碩博士畢業，做到退休薪水到頂也只有3.8萬元，且危險加給33年都維持1800~2500元，但保育員每天處在高風險環境，近3年值勤受傷件數逾140件，因此今年再度提案加發，預計近220名員工受惠。

除台北市立動物園保育員的危險加給有望提高，行政院表示調整方案將一體適用，包括新竹市立動物園、高雄壽山動物園及南投鳳凰谷鳥園在內，全台公立動物園（鳥園）的保育員皆有望同步受惠。

另值得留意的是，包括軍聘僱員地域加給、公教未成年子女撫卹金等2項津貼，有望獲得加碼，除均為按月核發，前者調幅上看41.7%至7300元，後者則比照軍職辦理，只待政院拍板就能上路。

其中，軍聘僱員地域加給部分，陳玉珍等金馬澎3位在地立委主張，離島物價較台灣本島高昂，因而建議提高地域加給，擬以軍聘人員地域加給按離島地區志願役軍人調增「數額」支給，按該方案計算，軍中約聘雇人員的地域加給，可望由現行的5150元調為7300元，等於月增2150元，調幅41.75％。

至於公教未成年子女撫卹金部分，銓敘部日前主動表示，執行艱困任務因公撫卹遺族的未成年子女，擬比照軍人每月加發撫卹金，將廣泛徵詢人事機關意見後，研擬方案。

據銓敘部的報告內容，公務人員撫卹制度的建置，用意在照護遺族並撫孤卹寡，為照護遺族生活安定，根據公務人員退休資遣撫卹法，未成年子女加發撫卹金的金額，按國民年金法規定的老年基本保證年金標準發給，現為每月3772元。

考量軍公教人員權益的衡平，因此公務人員執行具高度危及個人生命的風險情事致死的未成年子女遺族，也會比照軍人每名子女每月再加發撫卹金，銓敘部因此研擬方案，就適用對象、發給標準、不重複支領等配套設計，儘速規劃辦理後續事宜。