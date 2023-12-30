行政院為協助雇主與勞工因應景氣影響，日前邀集經濟部及勞動部等相關部會會商，並責成各部會全力提供協助。勞動部協助實施減班休息的事業單位與勞工，提供「充電再出發訓練計畫」，並適時推動「僱用安定措施」，協助事業單位及勞工因應景氣衝擊。

勞動部勞動力發展署表示，「充電再出發訓練計畫」鼓勵在職勞工，利用暫時減少正常工時時段，參加訓練課程，發展個人所需技能，有利穩定就業。發展署補助為員工辦理訓練之事業單位，訓練費用最高190萬元；而勞工除參加事業單位訓練課程，也可免費參加發展署所屬分署自辦或委辦的職訓課程。

參訓勞工可依實際參訓時數，於勞保投保薪資差額範圍內，比照每小時基本工資發給訓練津貼補助，每月最高100小時。2023年基本時薪176元，每月最高補助1.76萬元；2024年元旦起基本時薪調升為183元，每月最高補助同步拉高至1.83萬元。

另外，企業及勞工如為「就業保險促進就業實施辦法-僱用安定措施」適用對象，或經目的事業主管機關會商勞動部，經評估有必要者，事業單位訓練費用補助比照疫情期間提高至350萬元，勞工訓練津貼補助可於勞保投保薪資差額範圍內，不受每月最高100小時之限制。

「僱用安定措施」補貼金額，為平均月投保薪資與實施減班休息後實際協議薪資差額的50%，以目前就保投保薪資上限45800元、減班休息後月薪為基本工資26400元試算，每月最多可領9700元，1年下來可補助11.64萬元。

不過，明年基本工資調高至27470元，但勞保投保薪資上限仍為45800元不變，薪資差額反而縮減，每月最多可領金額將降至9165元。