拜中國需求激增之賜，越南今年蔬果出口額預計可達56億美元（新台幣約1716.8億元），創下歷史新高，比去年（2022年）大增65.5%。

《越南快訊》（VnExpress）日前報導，越南蔬果協會（越南蔬果協會（Vietnam Fruits & Vegetables Association，Vinafruit）初估，今年越南蔬果出口額在主要農產品類別之中居冠，超過稻米、腰果、咖啡、木薯等其他主力。

越南今年蔬果出口額比預設目標高出40%，主要輸往中國大陸，出口額占了3分之2。今年1月到11月，中國進口越南蔬果價值達到34億美元，比去年同期暴增148%。其他國家對於越南蔬果的需求量也大增，例如阿拉伯聯合大公國、南韓、日本、荷蘭等國，增幅介於2%至31%。

越南蔬果今年出口額比去年增加超過65%，成長驚人。

榴槤佔了出口額40%，其次為波羅蜜、西瓜、葡萄柚、龍眼。這些水果今年輸出額比去年同期增長50%至200%。

越南蔬果協會秘書長鄧福原（Dang Phuc Nguyen）說，中、越簽訂多項進口協定，中方持續對越南農產品開放更多市場，越南出口至中國的馬鈴薯增加9倍，辣椒增6倍，接下來還會開放椰子、酪梨、釋迦、蘋果出口至中國大陸。越南改善陸運道路、倉儲、貨運馬頭等基礎設施，為農產品輸往中國提供更好的條件，越南地瓜與榴槤出口價格也因此比泰國、菲律賓、馬來西亞更有競爭力。

美國最近也恢復從越南進口新鮮椰子。除了美國，越南當局正與澳洲、日本、南韓、印度等國談判，持續為越南水果擴大出口市場。