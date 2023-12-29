義大利總理梅洛尼所屬右派政黨的參議員門努尼今天說，年輕女性的「第一志向」應該是生兒育女，此番言論讓國內的反對黨人士不滿。

路透社報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）所屬的義大利兄弟黨（Brothers of Italy）已經把扭轉國內不斷下滑的出生率和推廣傳統家庭觀念列為優先要務，同時限制同性伴侶養兒育女。

義大利參議員門努尼（Lavinia Mennuni,）表示：「我的母親總是告訴我…你必須永遠記住，你有機會做任何你想做的事，但你永遠不能忘記，你的第一志向必須是自己成為一名母親。」

門努尼在義大利La7電視頻道的談話節目還說道，義大利和梵蒂岡的相關機構必須讓生育再次「酷」起來，並鼓勵年輕人早婚、組成家庭，她身旁還有一位天主教總主教。

現年47歲、有3位小孩的門努尼指出：「有一種需要，也可說是一種使命，因爲我認爲（對女性來說）將孩子帶到這個世界是一件美好的事，他們會成爲未來的公民，未來的義大利人。」

中間派的活力黨（Italia Viva）參議員白塔（Raffaella Paita）說，這種言論顯示出「令人尷尬的落後」。

左傾的五星運動（Five Star Movement）國會議員雅平蒂諾（Chiara Appendino）於社群媒體X平台寫道，義大利兄弟黨受到「中世紀懷舊之情」所擾，應該教導年輕女性「夢想的自由，還有依照自己所願成就自我的方法」。