慢跑是個全年有效的有氧運動，不過最近的研究得出結論，寒冷的時候慢跑還會提供額外的好處。不過專家提醒，冬天慢跑需要一些額外的保暖措施，才能享受到在寒冷天氣下運動所帶來的優勢，包含增加減脂效果、血液循環效果更好。
據《今日醫學新聞》（MNT）報導，芝加哥Midwest Orthopaedics at RUSH的初級運動醫學專家、芝加哥馬拉松的急救站醫學隊長約書亞（Dr. Joshua Blomgren）接受採訪時表示：「慢跑是一種很好的心血管運動。跑者幾乎會用上每一條腿部肌肉，還擺動了手臂，所以雖然它不一定是全身運動，但非常接近。」、「無論是在炎熱的天氣還是寒冷的冬天下跑步，你都會從中獲得心血管方面的好處，但在寒冷天氣跑步中，為了維持體溫，身體所經歷的過程略有不同。」
最近的一些研究，這些研究確認了寒冷天氣下跑步的好處，其中之一是心理和情緒方面的，或稱為「跑者嗨」（Runner's high），跑者嗨有助於減輕冬天時的情緒低潮影響。在寒冷天氣跑步中還有一個值得關注的因素是產熱作用(Thermogenesis)這是身體在寒冷氣溫下生成和維持熱量的過程。
「身體在寒冷中維持熱量方面經歷了一個不同的過程，通常依賴一種叫做棕色脂肪（brown fat）它有助於燃燒更多卡路里。由於寒冷，身體將生成更多的棕色脂肪，它比白色脂肪更能維持或產生熱量。」
洛杉磯Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute的運動保健醫學專家、Angel City足球俱樂部和LA Galaxy足球隊的隊醫特蕾西（Dr. Tracy Zaslow）表示，在寒冷天氣中，身體冷卻機制的需求較少，這有助於促進血液流動。
「在溫暖的氣溫下，我們通過出汗來對身體進行冷卻，這將血液從中央身體運送到四肢。但在較冷的天氣中，你不需要將那麼多的血液送到皮膚和四肢，所以你有更多的血液可用。這將使你能夠以相同的跑步速度運動，但心跳速率更低。」
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