繼第4屆最後一期威力彩昨日送出2.44億元貳獎後，大樂透今(29日)晚也開出第4屆最後一期，1億元頭獎共開出兩注，每注各分得0.5億元，分別在台南中西區和屏東九如鄉開出。
台彩今(29)晚開出112000116期大樂透，獎號由小到大依序為01、11、23、31、39、46，特別號17。
台彩公告，本期大樂透頭獎金額1億元共開出兩注，每注各得0.5億元，台南市中西區民權路一段65號1樓的錢來也彩券行，以及屏東縣九如鄉九清村維新街10號1樓的全勝彩券行。
第4屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周將陸續停止發行。台彩表示，「雙贏彩」將於12月30日最後一期開獎，第五屆公益彩券將不再發行「雙贏彩」與「38樂合彩」，其餘八款電腦型彩券與六款刮刮樂新品明年1月1日開賣；而每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」最後一期開獎為12月31日22時。
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