大樂透今晚迎來最後一期，頭獎若槓龜，1億元獎金將依原配獎比率分配給貳至肆獎，獎號出爐，年底翻身就看這一次。
台彩今(29)晚開出第112000116期大樂透，獎號由小到大依序為：01、11、23、31、39、46，特別號17。
第4屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周將陸續停止發行。若今晚大樂透頭獎槓龜，貳獎至肆獎等部分獎項也無人中獎的話，未送出的部分獎金將全數歸入公益彩券盈餘。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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