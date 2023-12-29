彰濱資源化中心BOT案件推動至今，演變成為地方及環團、醫界強烈反對晶鼎綠能科技公司興建事廢棄物焚化爐的爭議事件。經濟部29日表示，這BOT案若因各種因素無法取得建築執照，經濟部將檢討繼續推動的必要性，並依照契約處理後續工作。

經濟部工業局（組改後為產業園區管理局）過去為解決事業廢棄物處理問題，釋出彰濱工業區線西區環保用地公開標售，以彰濱資源化中心BOT方式，原訂在2024年初興建2座焚化爐運轉。但彰化沿海民眾認為，地理位置恰好卡在「北中火、南六輕」，難以接受還要再承受2座新的焚化爐，因此引發激烈反彈。

經濟部29日表示，當初在彰濱產業園區推動設置資源化中心，主因為彰化縣政府曾致函工業局（組改後為產業園區管理局），認為一般事業廢棄物處理量能不足，請求協助解決廢棄物去化問題，落實產源責任。這項案件經公告公開招商，甄審出最優申請人，經濟部也在2020年9月30日與晶鼎綠能公司簽約，原訂2023年6月15日動工興建，然因在地民眾對於本案持反對意見，且晶鼎綠能公司尚未取得彰化縣政府核發建照，迄今仍無法動工，目前停工中。

環保團體及在地民眾對這項案發動陳情抗議，經濟部已請晶鼎綠能公司應持續與民眾溝通，以取得在地民眾推動本案之共識。另依本案契約規定興建期開始6個月仍無法興建，如可歸責於廠商，將構成重大違約，「現階段晶鼎綠能公司雖已依建築法相關規定向彰化縣政府申請雜項執照，然遭退件」。

經濟部強調，會依契約持續追蹤辦理進度，若晶鼎綠能公司後續未能取得彰化縣政府支持，依建築法取得建雜照申請，並依環評法規定完成施工前公開說明會，倘未達成契約及法規要求，將導致這項計畫之目的無法達成，則經濟部後續將重新檢討這項計畫推動之必要性，並依契約規定，研擬後續相關作為。