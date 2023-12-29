促參2.0最後一塊拼圖就定位。財政部公告修正「促進民間參與公共建設法施行細則」，配合國家政策發展，擴大民間參與公共建設類別，新增綠能、影視音、資源循環再利用等設施及數位建設為促參法的公共建設類別。

財政部本次修正細則，明定影視音設施、綠能設施、農業及資源循環再利用設施和數位建設的定義。同時配合行政院組織改造，把長照及相關服務業納入衛生醫療設施，即加入老人福利機構、身心障礙福利機構和長照服務機構。

為促進影視音產業發展、鼓勵內容製作及加強對國際發聲管道，同時考量科技創新將使相關內容以多元方式呈現，財政部明確界定影視音設施指展覽、表演、製作、發行、映演、播送電影、廣播電視及流行音樂等相關設施。

至於綠能設施，依財政部公告內容，指從事新淨潔能源的發電、節約、提升效率、抑制用電負載、輸配送或儲存的建設、維護、檢測等相關設施。財政部表示，例如高速公路充電椿即屬此一範圍。

參照行政院前瞻基礎建設計畫及行政院智慧國家推動小組四大分組，財政部表示，數位建設指為推動先進網路、完備數位包容、縮短數位落差、加速產業數位轉型及促進跨域創新運用等產業所需的數位軟硬體及其設施。

此外，為了配合農業部門淨零政策，鼓勵民間擴大參與農業資源循環再利用，增訂農業廢棄物再利用設施納入促參公建範圍，包含從事農作、森林、水產、畜牧等動植物產銷所產出的廢棄物再利用設施等。

財政部說明，促參2.0的另外一大亮點，是增訂政府有償取得公共服務（PPP）機制，財政部目前已通過「污水下水道、自來水及水利設施」可採有償PPP辦理，後續社宅、衛生福利及醫療設施等也將進行政策評估。

財政部表示，修法後新增的四類別案源如綠能等，也會與相關部會再討論重大公共建設適用範圍，以利民參案件可適用租稅優惠。