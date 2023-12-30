英國耶誕節假期遭受暴風「格里特」（Gerrit）侵襲，多地傳出災情，假期交通飽受影響。美國航空公司日前一架從洛杉磯飛往倫敦的班機，降落過程中不僅遭遇濃霧還碰上強勁側風，接近跑道時數度左右搖擺甚至彈跳，場面驚險，觀者無不替機師與機上乘客捏把冷汗。
綜合英國廣播公司、美國合眾國際社（UPI）報導，美國航空公司（American Airlines）航班號AA134、以波音777機型執飛的航班，26日從美國加州洛杉磯飛往英國首都倫敦，倫敦時間周三（27）日上午11時40分左右，在希斯羅（Heathrow）機場遭遇側風的情況下驚險降落。
英國專門報導飛航動態的自媒體Big Jet TV週三（27日）直播希斯洛機場降落畫面，美航這架班機降落過程被許多網友評為當日最精采的片段。AA134在接近希斯羅機場跑道過程準備蟹形著陸，機身明顯朝左偏，就在即將著陸之際，機身忽然多次左右搖擺，鼻輪觸及跑道之後出現明顯彈跳、彷彿要被強風拉回空中，接著緩緩著地，過程險象環生。主播戴爾（Jerry Dyer）見狀不禁連番大叫「停啊，快停下來！」，最後航機平安無事停妥，落地過程令人驚心膽跳。
《紐約郵報》稱，這個航班座位有308個。目前尚未接獲與這次降落有關的損害報告。
Big Jet TV這場直播過程中，至少還有一個航班降落時也出現彈跳狀況。在AA134降落後不到15分鐘，英國航空公司（British Airways）一架波音777客機降落時，機輪觸地後也出現彈跳場面。
受這場暴風影響，希斯洛機場後來取消了18個航班，飛往巴塞隆納、柏林等歐洲城市的班次也受到波及。英國各地災情則以蘇格蘭最為嚴重，狂風大雪暴雨導致洪水氾濫、屋頂掀翻、樹木傾倒，有數人喪命，陸運、飛航、鐵路運輸均受干擾。
英國氣象局表示，風勢會在當地時間周五（29日）趨弱，不過到了周末跨年夜來臨之前，倫敦必須嚴防強風回歸侵襲。
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