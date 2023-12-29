航運業內投資大戶台驊投控（2636）今（29）日連發兩則公告，一口氣賣掉長榮海運（2603）、陽明海運（2609）各2,600張、6,075張，每股平均價格分別為134.4元、47.73元，合計處分利益9,967.33萬元。
台驊表示，主要是為了提高資金使用效益。台驊董事長顏益財表示，因應海運業充滿不確定性，採波段操作，只要有獲利先落袋為安，等待時機再進場。近一個月來貨櫃雙雄股價累計漲幅已逾2成。
根據台驊公告，在12月11～29日累計賣出陽明6,075張，每股平均價格47.73元，交易總金額近2.9億元，處分利益4,546.9萬元。目前為還累計持有陽明12,625,577股，金額647,692仟元，持股比例0.36％。
台驊在交易期間處分之陽明股票，已參與配息2.23億元，列入資本公積。
另外，台驊在9月15日至12月29日累計賣出長榮海運2,600張，每股平均價格134.4元，交易總金額逾3.49億元，處分利益5,420.4萬元，目前累積持有長榮海運還有1,600張，金額229,600仟元，持股比例0.08％。
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