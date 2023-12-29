俄羅斯今天出動無人機且發射飛彈攻擊烏克蘭各地，造成至少12人死亡、逾70人受傷，這是俄烏戰爭中最大規模的空襲之一。
法新社報導，烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）今天表示，俄羅斯發動的無人機和飛彈攻勢，已造成烏克蘭境內至少12人喪生。
克利孟科說道，境內各州的死亡數，分別是第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）5死、敖德薩（Odesa）2死、基輔（Kyiv）2死、利維夫（Lviv）1死、札波羅熱（Zaporizhzhia）1死、哈爾科夫（Kharkiv）1死。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早於社群媒體X平台發文指出：「今天，俄羅斯幾乎動用了軍械庫中的所有類型武器，例如匕首飛彈（Kinzhal）、S-300飛彈、巡弋飛彈以及無人機。」
烏克蘭軍方提到，俄羅斯朝烏克蘭發射了158個飛彈和無人機，其中114個目標被摧毀。
澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）於通訊應用程式Telegram寫道：「我們正盡一切努力強化我方的防空保護盾。但全世界必須看到，我們需要更多支持和力量來阻擋這種恐怖攻擊。」
位於首都基輔市中心的法新社記者，在今天凌晨聽到數次強烈爆炸聲。
基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）於Telegram寫道：「基輔發生爆炸，防空系統運作中。請待在避難所。」他後來提到，當地有一間倉庫起火。
俄國發動這波空襲的數天前，烏克蘭利用空射飛彈攻擊被併吞的克里米亞半島港口費奧多西亞（Feodosia），擊中一艘俄軍大型登陸艦，使俄國海軍遭受重大挫折。
俄軍無人機和飛彈今天襲擊了烏克蘭境內各地，包括首都基輔、東北部哈爾科夫、西部利維夫和南部敖德薩等城市。
哈爾科夫州警方說道：「今天清晨5時，法西斯主義追隨者（指俄羅斯）以S-300飛彈襲擊這座和平的城市。哈爾科夫發生10次爆炸。」
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