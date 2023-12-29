英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天表示，俄羅斯當局對烏克蘭發動最新飛彈攻擊，顯示俄國總統普丁（Vladimir Putin）「將不擇手段實現他消滅自由和民主的野心」。
法新社報導，蘇納克在社群媒體X（前身推特）發文寫道：「我們不會讓他（普丁）得逞。只要烏克蘭有需要，我們一定會繼續支持烏克蘭。」
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天表示，俄羅斯當局對烏克蘭發動最新飛彈攻擊，顯示俄國總統普丁（Vladimir Putin）「將不擇手段實現他消滅自由和民主的野心」。
法新社報導，蘇納克在社群媒體X（前身推特）發文寫道：「我們不會讓他（普丁）得逞。只要烏克蘭有需要，我們一定會繼續支持烏克蘭。」
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