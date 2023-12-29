中央銀行29日公布第三季本國銀行國家風險統計，直接交易對手基礎統計的外國債權（即直接風險）餘額降至5,388.24億美元，季減111.05億美元或2.02％，終止連三季上升。
其中，對美國暴險已連33季居第一位，但對美直接暴險餘額降至1,526.21億美元，季減48.58億美元或3.08％，中止連六季上升。第二大海外暴險仍是大陸，但暴險金額續降至461.73億美元，為2020年第二季以來近三年新低，季減3.1億美元或0.67％，已連三季下降。
央行公布，第三季本國銀行直接風險下降，主因對公共部門債權減少所致。其中，暴險對象以非銀行的私人部門占57.29％為主，銀行占28.5％居次，公共部門占13.07％。若依保證人基礎統計的外國債權（即最終風險）來看，淨額也上升至5,280.9億美元，同樣季減108.95億美元或2.02％，曝險對象以非銀行之私人部門占54.31％為主，銀行占29.48％居次，公共部門占15.02％。
第三季對美暴險下降不少，央行官員說明，主因國銀存放美國當地央行減少，對公共部門債權減少是主因，但至於是否有受貨幣政策、利率或其他資金需求等考量，現有資料尚難判斷，還要持續觀察。
至於大陸暴險續減，官員指出，主要是信託資產中基金投資減少，加上整體金融情勢不明，國銀自然也相對保守。官員也說，大陸暴險長期趨勢上是往下降，且金管會統計也顯示，國銀對大陸的暴險金額比例也持續往下，反映當地情況，國銀對於大陸經濟擔憂，相對上就會趨於保守。
觀察前十大暴險國，多數餘額均下降，尤其香港暴險金額季減28.03億美元至312.24億美元，連二季排名下降，主因整體資金拆存減少所致，由於香港外匯存款水位下降，國銀要「hold」住較多流動性。另外日本、英國暴險下滑，主因日本第三季貶值3％、英國也貶值3.87％，折合美元也會呈現減少。
值得注意的是，第三季前十大暴險國排名洗牌，韓國在有統計以來首次闖進前十名，反觀新加坡則跌出十名外。
直接風險前十大暴險國家（地區）依序為美國、大陸、盧森堡、澳大利亞、香港、日本、英國、越南、開曼群島及韓國，合計暴險3,954.66億美元，季減103.45億美元，占比則為73.39％。
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