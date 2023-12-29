2023年全國保全日今（29）日下午在台中潮港城國際美食館盛大舉辦，總統府秘書長林佳龍受邀頒獎表揚協助維護治安有功的保全人員、公寓大廈從業人員，包括ASPA亞太區專業安全協會，七個國家的安全專家外賓21位，飛抵台灣共襄盛舉。

中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長（簡稱保全全國聯會）張達錩表示，今年全國保全＋總幹事的協警破案數達65件，多次成功攔阻民眾遭詐騙集團，降低犯罪率、減少民眾的傷害，是社會治安維穩最具體的貢獻；透過隆重的表揚慶祝活動，提升從業人員榮譽感及保全專業形象。

總統府秘書長林佳龍表示，保全業法民國80年12月30日公佈實施，業法趨近成熟，服務範疇擴展到機場、高鐵、捷運、河川、油電廠、學校、醫院、銀行、法院等，涵蓋廣泛的國土領域。保全人員幫助破獲很多重大社會案件，104年擔任台中市長時，將這天訂為保全日，並發表了保全是警察的夥伴關係，正式將保全業納為合作夥伴，期盼提升保全業的服務品質與榮譽感。

保全全國聯會理事長張達錩表示，104年當年協警破案即達21件；109年時任內政部長徐國勇，更擴展到全國各地，訂定「全國保全日」，同年協警事績大幅度提昇到91件，110年70件、111年44件，今年112年65件。

今日頒獎表揚俊邦、巨僑、華岡、台灣星堡、亞東、捷揚、中華警安、警聯 、中興共九位協警有功的從業人員。

近年詐騙事件猖獗，中信保全從業人員成功攔阻民眾虛擬遊戲詐騙臨櫃匯款，以及成功攔截民眾解除ATM分期付款詐騙手法；忠正公寓從業人員協助警方破獲販賣毒案，具體展現保全業對社會治安維穩的貢獻，警力結合民力，形成綿密的社會安全網。

中華民國保全商業同業公會全國聯合會，成立於民國98年，至今已成為全國保全產業鏈核心的人民團體，更是維護社會治安安全網的重要夥伴。

張達錩強調，保全人員可說是治安的守門員，全國警力佈署7萬人，保全及樓管從業人員100萬人，警力有限民力無窮，保全全國聯會極力推動保全協助維護治安，希望善加運用保全民力，彌補警力不足。

2020年疫情持續肆虐，民生動盪情況下警力相對吃緊，保全業更是責無旁貸，在公私領域鄰里長、管委員協助全民防疫；夜校生命案、超商挖眼及命案，震驚全台，保全業隨即啟動「夜校園協巡超商防暴」，並導入全天候科技管制中心及機動人員，事先抑止犯罪之效應；保全業已從傳統性人力，升級到專業、科技協防。

張達錩說，感謝很多人協助保全業轉型，是保全業的貴人，而這個轉型，除了商業價值，也希望價值用在社會與國家，維護人民生命財產安全。