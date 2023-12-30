智利國營銅礦公司科德爾科（Codelco）本週四（28）已與民營的全球鋰礦（Lithium）巨擘智利化工礦業公司（SQM）達成協議，將在該國未來的國家鋰計劃中獲得多數股權，履行了總統柏瑞克（Gabriel Boric）的要求，即智利政府應掌控電池關鍵原料生產。

據英國《金融時報》（Financial Times）29日報導，智利是全球第2大鋰礦生產國， 2022年佔全球產量的28%，但由於未能持續擴展礦區，仍然侷限於2個數十年前的的開採計畫，導致智利持續失去市場份額，加上其他國家已啟動了新的開採計畫影響。

摩根大通（JP Morgan）先前預測，智利的全球所佔份額到了2030年可能會下降到10%。目前運營的2個礦區均由SQM和位於北部阿塔卡馬沙漠的美國化工雅保公司（Albemarle）運營。據估算，SQM在2022年出售了15萬6800噸的鋰，佔全球市場銷售量的20%。

本週四達成的協議，是智利總統柏瑞克實現國家鋰戰略的第一步，該戰略於今年4月揭曉，要求所有鋰礦相關計畫，轉換為政府與私人企業共同合作關係，柏瑞克稱，這項政策將確保智利人在全球能源轉型中受益，並將加快對新開採計畫的政府批准速度，雖然分析人士表示這可能會嚇跑投資人。

根據協議，該合作夥伴關係預計將於2025年1月開始，國營科德爾科將持有50%的股份加1股。該司將承擔SQM與智利政府礦業機構（Corfo）的合約，直到2023年到期。

之後，這項協議將啟動新的合約，持續到2060年。根據協議，SQM將能夠在Corfo擁有鋰資產的阿塔卡馬地區，到2031年之前，將鋰碳酸鹽當量的生產配額提高到30萬噸，其中後半段的13.5萬噸的利潤必須與國營科德爾科分攤，2031年之後的生產將根據各公司在合作夥伴關係中的股份進行分配。