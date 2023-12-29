2024高球界掀重磅消息！TLPGA台灣女子職業高爾夫協會與鴻海科技集團29日宣布攜手打造台灣第一場女子職業高爾夫選手錦標賽(Players Championship)，成就選手規格最高、世界排名積分最高、賽事獎金最高的史上三高賽事。
PGA的年度旗艦大賽－THE PLAYERS Championship（選手錦標賽）是所有高球迷年度關注焦點，賽事中聚集了美巡賽各單站冠軍及年度排名列強同場較勁。今年TLPGA台灣女子職業高爾夫協會也將此賽制移植到台灣，打造賽事總獎金高達100萬美元的最強台巡賽事，邀請世界排名前250名的選手，以及台灣近2年曾於巡迴賽中奪冠的好手，或者2023年職業績分排名前40名的選手等，於2024年2月22至25日齊聚東方球場，爭取后中后的最高榮耀。
鴻海科技集團發言人巫俊毅談起冠名贊助商的起心動念，他表示，「要做就要做最好的」，希望可以締造有紀錄、有歷史的賽事，而女子高爾夫是台灣體壇深具潛力的項目，鴻海除贊助吳佳晏征戰日巡，接下來也希望透過支持TLPGA打造選手錦標賽，善用鴻海的國際影響力，幫助優秀選手勇敢追夢、在國際賽場上取得更多的關注與成就。
巫俊毅表示，2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽報名狀況非常熱烈，目前已收到超過150位來自泰國、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、香港等國的選手，包含今年年初在日立盃封后並在日巡賽中勇奪四冠，獎金賞排名高居第五名的櫻井心那（Kokona Sakurai）、2023年在日本四大公開賽中JLPGA選手錦標賽及富士產經女子公開賽奪冠的神谷空(Sora Kamiya)、2022年JLPGA選手錦標賽冠軍川崎春花（Haruka Kawasaki）等共有超過10位曾在JLPGA賽事中至少拿下一冠的選手。此外，還有今年兩度在THAILPGA奪冠的娜塔吉塔（Natthakritta Vongtaveelap）及今年勇奪台巡賽獎金后的泰國「小鋼砲」帕查拉朱達（P.K. KONGKRAPHAN）；台灣選手方面，旅美好手徐薇淩、程思嘉、李旻、侯羽薔，旅日好手吳佳晏、蔡佩穎、劉嬿以及台巡賽冠軍選手侯羽薔、張雅淳、洪玉霖都將出賽，選手強度將使本次賽事績分成為台巡賽單獨認證最高賽事，精彩的對戰組合，值得所有高球迷期待。
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