和碩（4938）旗下大陸生產iPhone重要子公司昆山世碩電子將引進紅色供應鏈指標廠立訊旗下的立臻精密資金，此舉會否對鴻海（2317）iPhone業務造成影響？引發市場關注，意外成為TLPGA台灣女子職業高爾夫協會與鴻海科技集團29日宣布攜手打造台灣第一場女子職業高爾夫選手錦標賽（Players Championship）的另一個關注焦點。針對媒體提問，因事涉敏感，巫俊毅於會後低調回應，表示「沒有看法」，並強調「這個事情還是要問和碩才對」。

巫俊毅雖低調避談紅色供應鏈，但卻強調，鴻海在海外布局並未停歇，以今年為例，在大陸河南省鄭州設立的新事業，即是鎖定鴻海的「3＋3新事業」，除此之外，鴻海在全球24個國家也都會斟酌當地的政經發展和國民所得做不同的投資。

在2023年終，展望來年，巫俊毅表示，明年的展望如同先前法說會上所說，目前仍是持比較「中性」的看法，但鴻海還是會盡最大努力，把它做好。