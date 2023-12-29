怡和國際（7590）子公司怡和國際能源29日與高雄銀行簽署綠電交易平台協議備忘錄，由怡和集團朱文煌董事長代表綠電業者，與高雄銀行董事長鄭美玲簽約，典禮由高雄市政府財政局局長陳勇勝擔任綠電見證官，會中並有數十家能源業者共同見證歷史性的一刻。

怡和國際能源董事長蔡進發表示，該公司長期以來致力推動建構永續能源，提供一站式整合工程服務，深化發展推廣綠電交易等面向皆取得重大業務突破，這次與子公司怡和綠電超商共同攜手高雄銀行建構優質信託機制，將促進再生能源發電業者、售電業者及用電戶三方購售綠電金流託管不僅保障交易安全，更使得用電戶順利取得綠電。

怡和國際能源未來將以子公司「怡和綠電超商」品牌致力於為客戶提供價格合理的綠電，優化綠電組合，減少餘電問題，並提供減碳諮詢服務，從能源和碳排盤查、診斷分析、建議可行解決方案、到最終的改善和認證，協助企業達到淨零碳排目標。

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