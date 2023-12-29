攻擊型資安公司DEVCORE戴夫寇爾表示，該公司紅隊演練獲獲得客戶台積電的肯定，該公司未來將持續深化資安服務量能，協助半導體產業打造更完善的資安環境。

近年網路攻擊、勒索病毒、組織型駭客鎖定半導體產業及其供應鏈作為攻擊對象，攻擊事件層出不窮。新興技術引入、生產製造設備的自動化、供應商的系統串接、零日漏洞數量急遽增加，都令資安部署難度增加。

台積電透過定期執行風險評估、成立資安運營中心與供應商資安評鑑等資安防護，亦推動半導體產線設備資安標準規範 SEMI E187，帶動供應鏈上下游的資安共識。

DEVCORE執行長暨共同創辦人翁浩正表示，半導體產業是DEVCORE合作的重點產業。台灣半導體企業在全球的技術領先地位成為近年網路攻擊的熱點，加上半導體產業涉及全球各地的製造和零組件供應商，使得供應鏈更容易受到攻擊。這樣的特性使得半導體產業的資安部署面臨更大的挑戰。

DEVCORE自成立以來即專注於提供主動式攻擊資安服務，幫助企業檢測其資安體質與策略，自2017年推出台灣首個紅隊演練服務後，至今已執行過逾90場紅隊演練。

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