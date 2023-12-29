攻擊型資安公司DEVCORE戴夫寇爾表示，該公司紅隊演練獲獲得客戶台積電的肯定，該公司未來將持續深化資安服務量能，協助半導體產業打造更完善的資安環境。
近年網路攻擊、勒索病毒、組織型駭客鎖定半導體產業及其供應鏈作為攻擊對象，攻擊事件層出不窮。新興技術引入、生產製造設備的自動化、供應商的系統串接、零日漏洞數量急遽增加，都令資安部署難度增加。
台積電透過定期執行風險評估、成立資安運營中心與供應商資安評鑑等資安防護，亦推動半導體產線設備資安標準規範 SEMI E187，帶動供應鏈上下游的資安共識。
DEVCORE執行長暨共同創辦人翁浩正表示，半導體產業是DEVCORE合作的重點產業。台灣半導體企業在全球的技術領先地位成為近年網路攻擊的熱點，加上半導體產業涉及全球各地的製造和零組件供應商，使得供應鏈更容易受到攻擊。這樣的特性使得半導體產業的資安部署面臨更大的挑戰。
DEVCORE自成立以來即專注於提供主動式攻擊資安服務，幫助企業檢測其資安體質與策略，自2017年推出台灣首個紅隊演練服務後，至今已執行過逾90場紅隊演練。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：