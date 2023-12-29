國際鋼市走出陰霾，在隧道盡頭迎來曙光，加上歐美、亞洲鋼價走揚帶動，全球鋼市持續升溫，受此激勵，鍍面大廠燁輝29日宣布，調漲2024年1月份鍍鋅、烤漆鋼板產品內銷價格，每公噸都漲1,000元，且調漲2月份外銷價格，每公噸漲20～45美元，有助於推升第一季接單能量及營運動能。

台灣當前景氣方面，燁輝表示，行政院主計處、中研院、台經院分別於11/28日、12/12日、12/25日公布2024年我國經濟成長率，不約而同均達3%，顯見明年經濟成長率「保3」已成共識。2024年在人工智慧等新興科技催動下，外需、投資可望恢復成長動能。另外明年預算三讀通過，歲出歲入創下歷史新高，重要政策如科技計畫、淨零轉型、公共建設等皆有擴大，將有助相關產業與用鋼潛能。再者美國2024年將啟動降息、中國於政策面持續刺激需求，都將有助市場復甦，顯見景氣已然雪溶春暖，新的一年榮景可期。

燁輝1月份盤價大漲 每公噸調漲1,000元

且全球經濟前景表現方面，因俄烏戰爭有望於2024年迎來停戰曙光，以巴衝突雖一度造成局勢緊張，所幸戰事並未擴大，整體通膨持續降溫，美國11月生產者物價指數（PPI）年增率降至0.9％低於市場預期，核心PPI年增率2％亦創下2021年1月以來最低。OECD也預估2024年全球GDP成長率可達2.7%，令市場更加確信全球經濟環境漸趨穩定，通膨降溫下歐美央行升息循環將告一段落，進入利率政策的轉折點，有助舒緩企業融資壓力，在在顯示全球經濟將在新的一年走出谷底，大步向前。

鋼鐵供需方面，燁輝指出，中國冶金工業規劃研究院12/22日發布2024年全球鋼材需求量預估為17.8億噸，較去年同期由降轉升，成長0.8%。中國持續於政策面擴大刺激房市力道，同時啟動新一輪存款降息，為貸款端進一步讓利實體經濟拓展空間。再者美國指標房貸利率已跌至6字頭，建商信心指數回升，房市正在回春。今年全球車市產銷亮眼，J.D. Power報預估2024年全球汽車產量有望步成長至9,020萬輛，較2023年增加約4%，WSA(世界鋼鐵協會)10月上修2024年全球鋼需成長率至1.9%，較2023年增加近3,460萬噸。顯見2024年全球鋼市將重返上升軌道。

原物料與市場行情方面，目前煤、鐵價格高位震盪，鐵礦價格更一度突破至每噸140美元持續創下今年新高，而澳洲焦煤也站上每噸320美元，原料價格連動煉鋼成本，成本居高成為推動鋼價強勢的關鍵。美國熱軋流通價已逾半月維持每噸1200美元高點，對比9/20低點761美元，共上漲452美元，漲幅達5成，在美國帶動下，歐洲熱軋隨之走強，南北歐於10月中下旬起漲迄今也達百元以上幅度，歐美鋼價的走勢連動亞洲鋼價，中國熱軋期現貨格自迄今已站上每噸4,100人民幣，同時帶動各大指標鋼廠如寶武、鞍本集團、台灣中鋼、中鴻、越南河靜等鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，顯示全球鋼市將於新的一年開啟榮景，後市可期。

而且，淨零減碳已為全球可見的未來，我國「氣候變遷因應法」於12/15日公布施行後，已建立多元工具促進實質減碳，以碳費徵收機制為主，並搭配自願減量誘因，讓碳排放有價化，務實減碳，邁向淨零，而2024年起碳費徵收對象之溫室氣體年排放量將納入計價。在這減碳的浪潮下，該公司積極響應政府政策，本著國產國造，適材適所的精神持續研發並擴大銷售綠能相關產品，以期在淨零轉型大趨勢上領先業界，從而推升我國綠能產業蓬勃發展。