受到廢不銹鋼原料成本上漲與中國大陸不銹鋼產品價格大漲激勵，不銹鋼盤元大廠華新、燁興鋼鐵29日雙雙決定，調漲1月份300系列產品價格，每公噸漲2,000元，且燁興也調漲1月份碳鋼盤元產品價格，每公噸漲1,000元。 惟不銹鋼板類大廠燁聯、唐榮則表示，1月份不開盤，將採與下游客戶議價方式處理。

華新、燁興調漲1月份不銹鋼盤元價格 每公噸漲2,000元

華新29日公布，為適度反映廢不銹原料成本，並考量下游客戶接單能力，決定2024年1月份盤價，調漲300系列不銹鋼盤元價格，每公噸漲2,000元，其他200系和400系列產品則維持平盤。

華新表示，美聯邦公開市場委員會於12月會議決議暫緩升息，有助市場復甦腳步。且12月國際鎳價穩定盤整，市場長期去庫存調節已告一段落，購料備庫意願逐漸增加。

該公司為適度反應主要原料廢不銹鋼成本，並考量客戶接單能力，對於1月盤元牌價，適度調整300系產品價格，至於200系與400系產品，則維持平盤。

不銹鋼板類產品方面，燁聯表示，1月份不開盤，將採與下游客戶個別議價方式處理。另一大廠唐榮也表示，該公司1月份產品售價，擬參考同業訂價與市場行情後，再與下游客戶個別議價。

另不銹鋼與碳鋼盤元大廠燁興表示，國際鐵礦石持續走強，帶動碳鋼小鋼胚報價拉升，加上美國聯準會暫緩升息，有助市場復甦，客戶補庫意願增加，因此決定，2024年1月份碳鋼盤元盤價每噸調漲1,000元，且不銹鋼盤元盤價為適度反應不銹鋼原料成本，與考量市場庫存已逐步調整、去化，300系產品每公噸調漲2,000元，其他200系與400系維持平盤。