受到廢不銹鋼原料成本上漲與中國大陸不銹鋼產品價格大漲激勵，不銹鋼盤元大廠華新、燁興鋼鐵29日雙雙決定，調漲1月份300系列產品價格，每公噸漲2,000元，且燁興也調漲1月份碳鋼盤元產品價格，每公噸漲1,000元。 惟不銹鋼板類大廠燁聯、唐榮則表示，1月份不開盤，將採與下游客戶議價方式處理。
華新29日公布，為適度反映廢不銹原料成本，並考量下游客戶接單能力，決定2024年1月份盤價，調漲300系列不銹鋼盤元價格，每公噸漲2,000元，其他200系和400系列產品則維持平盤。
華新表示，美聯邦公開市場委員會於12月會議決議暫緩升息，有助市場復甦腳步。且12月國際鎳價穩定盤整，市場長期去庫存調節已告一段落，購料備庫意願逐漸增加。
該公司為適度反應主要原料廢不銹鋼成本，並考量客戶接單能力，對於1月盤元牌價，適度調整300系產品價格，至於200系與400系產品，則維持平盤。
不銹鋼板類產品方面，燁聯表示，1月份不開盤，將採與下游客戶個別議價方式處理。另一大廠唐榮也表示，該公司1月份產品售價，擬參考同業訂價與市場行情後，再與下游客戶個別議價。
另不銹鋼與碳鋼盤元大廠燁興表示，國際鐵礦石持續走強，帶動碳鋼小鋼胚報價拉升，加上美國聯準會暫緩升息，有助市場復甦，客戶補庫意願增加，因此決定，2024年1月份碳鋼盤元盤價每噸調漲1,000元，且不銹鋼盤元盤價為適度反應不銹鋼原料成本，與考量市場庫存已逐步調整、去化，300系產品每公噸調漲2,000元，其他200系與400系維持平盤。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：