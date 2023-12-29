環保團體29日赴三接藻礁現勘，台灣中油表示，柴山多杯孔珊瑚調查受限於調查當天天候、退潮程度、水體混濁程度等不同影響，每季可觀測之群株數及面積不盡相同，且依歷年G2區柴山多杯孔珊瑚平均面積統計結果檢視，並無面積縮小趨勢，歡迎潘忠政先生等環保團體共同參與實際調查，以弭平彼此間誤解。
中油指出，潘忠政先生於現勘前提供109年第1季大潭G2區22點位柴山多杯孔珊瑚資料，29日現勘後進行比對認為此22點位柴山多杯孔珊瑚面積大多較109年調查時縮小。
受中油委託的海洋大學團隊說明，原調查方法係以尺規量測珊瑚群株之長與寬，此法容易產生辨識誤差，且受記錄者本身主觀判斷影響大，因此自112年第4季起，調查團隊採用目前國際主流通用量測方式，現場拍照後回實驗室以Image J軟體分析，更能精確量測其實際面積。依歷年G2 區柴山多杯孔珊瑚平均面積統計結果檢視，並無面積縮小趨勢。海洋大學團隊現已採用國際間最新量測方法-影像辨識實際量測大小較為精確，並持續追蹤當地生態與環境。
至於小燕鷗繁殖成功率是否因三接施工關係導致下降，台灣中油表示，小燕鷗的棲息地時常在變動，同樣也委請專業團隊持續追蹤。
中油表示，歡迎各界一起關切大潭藻礁與環境生態，但生態觀察需要長期的監測才能夠瞭解其真實狀況，盼各界能夠以大時間尺度來觀察。台灣中油以公開透明方式虛心接受各主管機關監督，亦樂見NGO一同參與生態調查與各審查監督會議，期盼透過各界凝聚共識，一同為藻礁生態保育共盡一份心力。
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