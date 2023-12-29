高雄林皇宮今年業績表現出色，營收達到3億元，比起去年成長100％，該公司總經理柯光龍表示，明年業績將挑戰4.5億元。而林皇宮推出包括10人集6人的「龍來LIN圍爐」除夕圍爐專案，據了解已銷售8成、逾320桌。

高雄林皇宮推出的「龍來LIN圍爐」除夕圍爐宴專案，精緻中式桌席每桌1萬8,888 元＋10％（10人份）以及每桌1萬2,888＋10％（6人份），滿足大、小家庭的需求。

「龍來LIN圍爐」前菜就有炭烤烏魚子／鯊魚煙／花雕活鮮蝦／明爐烤鴨／雙味臘腸／松子黃金南瓜／梅汁蜜蕃茄／爭鮮綠蘆筍等。明爐烤鴨表皮薄脆、入口卻又清爽不油膩，肉質軟嫩清甜、越咬越香，烏魚子更是南部婚宴菜式必備料理之一。另外質地細緻、口感綿密的栗子南瓜清蒸過後，搭配烤得香香脆脆的松子，一起入口，口感更是一絕。

前菜吃完後，再來點暖暖羹湯「錦繡扒裙翅」，秘製高湯搭配老母雞、香菇、大地魚、筍絲、大白菜熬煮加上大片魚翅，用料實在，暖心又暖胃；「黃金蟲草蒸龍虎斑」由永安漁港直送，嚴選肥嫩新鮮魚獲，用清蒸的方式鎖住魚肉的鮮美，保證肉質緊實彈牙，富含膠質，加上滋補黃金蟲草、口感香甜豐富味蕾。

「干貝佛跳牆」以髮菜、干貝、烏參、魚皮、芋頭、栗子、紅蔥頭、銀杏、雞肉、豬腳、筍乾、蔥、魷魚絲、大地魚、枸杞等16種食材，加上8小時熬煮上湯。「照燒鰻片荷葉粽」選正統Q彈長糯米，搭配干貝、香菇、雞腿肉及嚴選五花肉，帶有酒香綿密的蛋黃，加上特製照燒醬鰻魚片以荷葉包裹，形成腴潤清甜，獨特的氣味，深受貴賓喜愛。

「清蒸波士頓龍蝦」龍蝦是由加拿大王子島空運來台，肉質緊實彈牙，用清蒸方式鎖住鮮美，深受老饕們的喜愛，也是林皇宮招牌特色料理其中之一。「法式蹄肋骨拚杏片蝦捲」特選肥瘦均勻的蹄肋骨，經350度烘烤後，搭配主廚精心調製的醃料與燒烤醬，醬汁與肉汁的Match，加上杏片蝦捲，採用新鮮蝦子、花枝、豬肉，下鍋油炸後，散發酥香杏片，口感爽脆，內餡飽滿實在，同時享受兩道港式經典料理。妙口感令人吮指回味無窮。