行政院29日核定延長都市更新條例的兩項租稅優惠，針對原本應在明年1月31日落日的房屋稅可減半徵收最長12年和協議合建土增稅及契稅可減徵40％，兩項租稅優惠均延長五年至2029年1月31日止。
相關部會說明，都更條例2018年完成史上最大翻修，並於2019年1月30日公告施行，當時為精進租稅優惠，主要有兩大優化措施，一是過去都更房屋稅減半徵收期限僅兩年，修法後，若房屋稅減半徵收且兩年內未移轉，地方政府可延長房屋稅減半徵收期間至喪失所有權止、但以十年為限，即最長可減半徵收12年。
第二則是過去都更土增稅、契稅優惠僅限於權利變換，修法後，新增協議合建辦理產權移轉時，地方政府可減徵40％的土增稅、契稅。
上述兩項租稅優惠都以五年為期，但都更條例也授權內政部可報請行政院同意延長，以一次為限，政院29日即核定這兩項租稅優惠均延長五年至2029年1月30日止。
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