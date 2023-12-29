隨著Adidas、PUMA等全球品牌服飾廠客戶下單動能增強，以及服飾消費市場受通膨的衝擊降緩，運動服飾短纖布廠冠星-KY（4439）指出，2024年奧運訂單，客戶都要開始備貨，而以目前客戶庫存水位逐漸降低下，2024年上半年成長動能一定會有明顯的幅度。

因調降對客戶報價，加上訂單動能偏弱影響，冠星2023年第三季單季合併營收、稅後純益，都是2023年單季新低。

冠星累計2023年1-11月合併營收48.53億元，年減30.92％。

雖然2023年第三季的訂單動能偏弱、出貨減少，不過，冠星指出，也因為訂單量不如預期，因此2023年外包生產減少、自有產線產能增加，也讓冠星2023年前三季的營業毛利率達24.75％的高水準，比2022年同期提升了8.71個百分點，獲利還比2022年增加。

冠星指出，依目前整個成衣產業環境、市場訂單能見度來看，下半年下降力度放緩，預期市場逐漸好轉。

對於2024年的展望，冠星指出，目前公司的訂單能見度已達2024年第一季，預期2024年首季表現會比2023年第四季更好。對2024年的營運保持審慎正面態度。

冠星表示，另一個對2024年營運審慎樂觀的因素，就是越南新廠的產線將在2024年初投產，產能會陸續增加，對營收獲利貢獻可望逐季成長。

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