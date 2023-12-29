日本廉價航空捷星日本（Jetstar Japan）今天宣布，受到工會罷工影響無法確保足夠人員，取消本日國內線17個航班。日媒估計約2600名旅客受到影響。國際線本日航班未受影響。

日本經濟新聞、「朝日新聞」報導，航班因而被取消的旅客可以改搭其他飛機，或是要求退款等。

捷星日本工會與資方針對給付未支付的超時工作薪資等事項談判破裂，工會從12月22日起發動部分成員參與的罷工。

而今天適逢日本新年假期返鄉潮，工會總共有36人參與罷工其中包含9名機長，是工會發起罷工之後，單日參與人數最多的一天。

捷星日本隊此表示，「將與工會真誠地協議，盡力尋找最佳妥協方案」；捷星日本工會已經通知資方明天與後天，分別將有24人及23人參加罷工。