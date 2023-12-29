日本廉價航空捷星日本（Jetstar Japan）今天宣布，受到工會罷工影響無法確保足夠人員，取消本日國內線17個航班。日媒估計約2600名旅客受到影響。國際線本日航班未受影響。
日本經濟新聞、「朝日新聞」報導，航班因而被取消的旅客可以改搭其他飛機，或是要求退款等。
捷星日本工會與資方針對給付未支付的超時工作薪資等事項談判破裂，工會從12月22日起發動部分成員參與的罷工。
而今天適逢日本新年假期返鄉潮，工會總共有36人參與罷工其中包含9名機長，是工會發起罷工之後，單日參與人數最多的一天。
捷星日本隊此表示，「將與工會真誠地協議，盡力尋找最佳妥協方案」；捷星日本工會已經通知資方明天與後天，分別將有24人及23人參加罷工。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：